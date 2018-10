Olympiasieger ruft zum Wettbewerb

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Zur 10. Nacht der Ausbildung lädt die PCK Raffinerie am Freitag von 16 bis 22 Uhr ein. Besucher können während einer Busrundfahrt bei Nacht die Raffinerie kennenlernen und Fachkabinette besuchen. Rund 70 Auszubildende haben sich in Lehrwerkstätten und Ausbildungskabinetten auf dieses Ereignis vorbereitet und beantworten alle Fragen rund um die Ausbildung aus erster Hand. In den Lehrwerkstätten und Fachkabinetten stellen sie die Ausbildungsberufe für 2019 bei PCK vor, darunter Chemikant, Industriemechaniker, Bachelor of Engineering Automatisierungstechnik (Duales Studium). Erwartet werden 500 bis 1000 Gäste. Roswitha Flöter aus der Raffinerie ergänzt: „Auch viele unserer Kooperationspartner sind mit einem Informationsstand vertreten. Vielleicht finden die jungen Leute bei uns ihren Traumberuf.“

Die Chemie AG wirbt mit Chemieexperimenten um neue Mitglieder unter den Schülern. Die AG findet wöchentlich statt und hat noch Platz für Interessenten.

Jens Haselow, der auch für die Ausbildung zuständige PCK-Personalleiter, erklärt Jugendlichen und deren Eltern in Vorträgen ausführlich, welche Berufe erlernt werden können und was PCK von einem Auszubildenden erwartet.

Spezialgast Jan Vandrey, Kanu-Olympiasieger von Rio 2016, ruft in der Nacht der Ausbildung zum Wettbewerb auf: Wer schlägt den Olympiasieger? Auf einem Fahrrad müssen Teilnehmer den Strom erzeugen, um die kleinen Rennautos auf einer Carrerabahn auf Höchstgeschwindigkeit zu bringen.

In einer Spaßfoto-Box kann man verrückte Fotos von sich machen oder sich probehalber schon mal in PCK-Dienstbekleidung aufnehmen lassen. Die lustigen Erinnerungen an die Nacht der Ausbildung kann man posten. Direkten Zugang zur Ausbildung in der Raffinerie können sich die drei Gewinner des Wissensquiz „Wild Card“ sichern. Sie werden ohne Umwege zum Bewerbungsgespräch eingeladen.

Ab 15 Uhr sendet die BB-Radio-Nachmittagsshow am Freitag live aus der PCK-Ausbildung. Am Start sind die Radiomoderatoren Clara Himmel und Jens Herrmann.

PCK setzt Shuttle-Busse ein, die Besucher zur Raffinerie fahren. Sie fahren los am ZOB in Schwedt um 15.30 Uhr, 16 Uhr, 16.30 Uhr. Rückfahrten von der Raffinerie zum ZOB: 20 Uhr, 20.30 Uhr, 21 Uhr, 21.30 Uhr und 22 Uhr.