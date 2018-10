Neubau wäre „ein Riesenkraftakt“

Lisa Mahlke und Ines Weber-Rath

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die marode alte Schwimmhalle und Überlegungen zu einem Neubau beschäftigen nicht nur die Stadtverwaltung, sondern auch Verantwortliche in Sportvereinen der Stadt.

Es scheint, als könne aufgeatmet werden: Eine Spezialfirma, die die Lecks in der momentan geschlossenen Schwimmhalle reparieren wird, ist gefunden. Sie legt in dieser Woche ein Angebot vor, sodass Anfang kommender Woche die Arbeiten voraussichtlich beginnen werden. Das löst allerdings noch nicht das Problem, dass die Halle das letzte Mal vor 21 Jahren grundsaniert wurde.

„Ja, es wäre an der Zeit, eine neue Schwimmhalle zu bauen. Aber wir können uns das als Stadt einfach nicht leisten“, sagt Oberbürgermeister René Wilke. Bei einem Reparaturrückstau von rund 100 Millionen Euro in der Stadt und einem jährlichen Investitionsrahmen von rund drei Millionen Euro sei eine derartige Investition vorerst „einfach nicht darstellbar“, meint das Stadtoberhaupt. Wilke verweist auf die aktuellen Erfahrungen der Stadt Hennigsdorf. Die Kosten für den geplanten Schwimmhallenbau dort seien von 15 Millionen auf 40 Millionen Euro explodiert.

Was die Pläne zum deutsch-polnischen Schwimmhallenbau betrifft, erklärt er: „Wir sprechen seit meinem Amtsantritt mit den Słubicern über ein solches, von der EU gefördertes Projekt. Fakt ist aber, dass dann auch beide Seiten die Betriebskosten stemmen müssten.“ Er will den Stadtverordneten vorschlagen, das Vorhaben in die Fortschreibung des Frankfurt-Słubicer Handlungsplanes aufzunehmen.

Michael Möckel, Kreisvorsitzender der CDU, gibt zu bedenken, dass ein Neubau wünschenswert, aber „für eine kleine Stadt wie Frankfurt ein Riesenkraftakt“ wären. Man müsse prüfen, ob das mit Słubice gemeinsam gestemmt werden könnte. „Denn aktuell gibt es viele polnische Gäste in der Schwimmhalle“, sagt er. Ein Hallenbad sei aber „meistens kein Projekt, das sich selbst rechnet.“

Für Neubau, eine zweite Schwimmhalle oder Modernisierung mit Erweiterung stünden keine Haushaltsmittel zur Verfügung, sagt Sozialdezernent und SPD-Unterbezirksvorsitzender Jens-Marcel Ullrich. Seine Idee aus dem OB-Wahlkampf, ein Spaßbad in der Slubicer Straße zu errichten, findet er aber nach wie vor „charmant“.

Die Präsidentin des Eisenbahnerschwimmvereins (ESV), Petra Schult, mahnt im Zusammenhang mit einer Standortsuche an, auch an ausreichend Parkmöglichkeiten im Umfeld zu denken. Bei Wettkämpfen in der jetzigen Halle seien immer wieder Parkende vom nahen Lidl-Parkplatz abgeschleppt worden. Die Wettkampfschwimmer ab Jahrgang 2009 trainieren nun vorerst in Eisenhüttenstadt, sie bereiten sich auf die Kurzbahnmeisterschaften am 10./11. November vor. Wann sie wieder in Frankfurt trainieren können, ist laut Stadtverwaltung noch unklar. Denn es kann sein, dass für die Reparatur mehrere Arbeitsgänge nötig sind.