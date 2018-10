Kreis wirft den Köder aus

Larissa Benz

Beeskow (Moz) Der Sozialausschuss des Landkreises diskutierte, wie junge Ärzte in die Region gelockt werden können. Die Angst vor einer Versorgungslücke ist groß.

Landkreise wie Dahme-Spreewald oder Elbe-Elster haben es schon vorgemacht, nun will Oder-Spree nachziehen: Mit Stipendien während des Studiums sollen sich junge Studenten verpflichten, danach im Landkreis als Arzt tätig zu sein. Die Amtsärztin Eleonore Baumann berichtete im Ausschuss über mögliche Anreize für die angehenden Mediziner.

Der Kreis LDS etwa habe ein Konzept entwickelt, dass Studenten nach dem Studium für vier Jahre, also schon während der Zeit als Assistenzarzt, an die Region bindet. Dafür bekommt die Person vorab für vier Jahre pro Monat 500 Euro während des Medizinstudiums. Fünf Studenten pro Jahr fördere LDS auf diese Weise.

„Wir stehen hier auch in Konkurrenz mit den anderen Landkreisen“, betonte die Amtsärztin. Deswegen gelte es, möglichst schnell Ideen auszuarbeiten, um die Region Oder-Spree für junge Mediziner attraktiver zu machen. „Dazu gehört auch, Kitaplätze und Wohnmöglichkeiten anzubieten“, betonte Ausschussmitglied Rita-Sybille Heinrich.

Die Studenten erreichen möchte Eleonore Baumann über verschiedene Wege: Schüler ansprechen, die ein Medizinstudium anstreben, oder Online-Plattformen für Studenten nutzen. Die Förderung solle aber erst nach dem absolvierten Physikum, der Zwischenprüfung nach vier Semestern, erfolgen. „Das Physikum ist schon ein harter Brocken, wo nochmal ausgesiebt wird“, so Baumann.

Dass es notwendig ist, solche Ideen umzusetzen, daran hat auch der Ausschussvorsitzende Mathias Papendieck keinerlei Zweifel: „Die ärztliche Versorgung bei uns, etwa in Eisenhüttenstadt, ist zum Teil dramatisch.“

Man müsse deswegen jetzt etwas unternehmen, um Ärzte aufs Land zu locken. „Andere Landkreise haben das mit der medizinischen Versorgung und junge Ärzte zu locken schon besser hinbekommen“, betonte Baumann.

Sie stellte auch die relativ neue medizinische private Hochschule in Neuruppin vor, die auf eine andere Art und Weise Studenten an Regionen binden möchte: Dort koste ein Medizinstudium zwar insgesamt 125 000 Euro, aber das Darlehen werde auf 45 000 Euro reduziert, wenn Studenten nach dem Studium für fünf Jahre an einem Kooperationsklinikum der Hochschule arbeiten. Mit der Einrichtung arbeitet beispielsweise das Helios-Klinikum Bad Saarow zusammen.

Neben der Förderung von Studenten kann sich Baumann auch vorstellen, dass medizinische Versorgungszentren einen Anreiz für junge Ärzte darstellen können, in der Region zu arbeiten. „Als frischer Facharzt möchte man nicht unbedingt sofort eine eigene Praxis und die Verantwortung für Mitarbeiter haben“, betont sie. In den Versorgungszentren sei man als Arzt angestellt, die Work-Life-Balance würde hier noch als ausgeglichener empfunden.

Sie sieht es auch als Alternative, ein Versorgungszentrum aufzubauen, sollte sich für eine Praxis kein Nachfolger finden: „Das kann auch eine Kommune in die Hand nehmen.“ Zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung gehöre aber auch, kleinere Krankenhäuser wie Beeskow zu erhalten und diese auch vehement bei der Krankenhausplanung zu verteidigen.

Ausschussmitglied Rita-Sybille Heinrich merkte an, dass hier auch die Kassenärztliche Vereinigung (KV) mehr leisten müsse: „Es ist deren Pflicht, die ärztliche Versorgung sicherzustellen.“ Hier wünsche sie sich mehr Einsatz seitens der KV. In manchen Gegenden konzentriere sich eine bestimmte Arztgruppe, während anderswo nicht einmal die hausärztliche Versorgung sichergestellt sei.

Als nächster Schritt soll nun mit der Verwaltung des Landkreises eine Richtlinie für Fördermöglichkeiten von Medizinstudenten ausgearbeitet werden. Baumann möchte sich hierbei auch von anderen Landkreisen abheben, die Studenten etwa nur für drei Jahre an die Region binden. „Seien Sie mutig“, gab Mathias Papendieck ihr mit auf den Weg. Außerdem schwebt der Amtsleiterin das Etablieren einer Gesundheitskonferenz vor, in der die vorgestellten Ideen konkret weiterentwickelt werden sollen.