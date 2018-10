Ein Jahr lang Gast beim KSC-Fanfarenzug

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Vor einem Jahr hat der Neubrandenburger Christian Jordan vom dortigen Fanfarenzug ein „Gastspiel“ in Strausberg begonnen, um seinen Horizont zu erweitern und den KSC-Fanfarenzug kennen zu lernen. Er berichtet: „Es war im Jahr 2011, als ich den großen Fanfarenzug Strausberg zum ersten Mal live und in Farbe erleben durfte – damals bei der Fanfaronade in Cottbus. Und mir war klar: Irgendwann möchte ich einmal diese blau-weiße Uniform tragen und mit über 70 Musikern gemeinsam auf dem Platz stehen und das Publikum begeistern. So habe ich mich entschieden, diese einmalige Chance der Gastsaison zu ergreifen und mich dem Fanfarenzug Strausberg für eine Saison als aktives Mitglied anzuschließen. Mein Ziel war es, einfach mal einen anderen Fanfarenzug sowohl auf als auch neben dem Platz kennen zu lernen. Um zu sehen, wie dort die Vereinsstrukturen sind, wie dort neue Musik oder eine neue Choreografie einstudiert wird, welche Möglichkeiten noch in einem Fanfarenzug stecken, aber eben auch, um das Vereinsleben und die vielen Mitglieder kennen zu lernen – ja, auch um neue Kontakte und Freundschaften zu knüpfen. In diesem einen Jahr habe ich unglaublich viel erleben dürfen. Titel wurden gelernt, so einige Auftritte mitgemacht – sogar meinen eigenen Showplatz habe ich sofort bekommen, so dass ich auch alle Vereinsfahrten und Wettbewerbe miterleben durfte. Gemeinsam waren wir in diesem Jahr ein Bestandteil der Musikparade und tourten durch Dresden, Leipzig, Stuttgart und Kempten. Ich war mit in Hamont (Belgien), um dort bei dem Internationale Mars- & Showwedstrijden Lage Landen anzutreten. Aber auch an den Rasteder Musiktagen und an der German Open Championship in Hameln nahm ich gemeinsam mit dem Fanfarenzug Strausberg erfolgreich teil. Ich gebe zu, anfangs war ich ein wenig skeptisch, wie bei einer so großen Anzahl an Vereinsmitgliedern ein Vereinsleben funktionieren soll – ob da vielleicht nur eine große anonyme Masse an Musikern auf dem Platz steht, die sich gegenseitig gar nicht genauer kennen. Doch ich wurde vom Gegenteil überzeugt! Ich wurde sofort mit offenen Armen empfangen und wie ein Familienmitglied integriert.

Ich habe rund 14 000 Kilometer Autobahn geschrubbt, um möglichst viele Trainings mitzumachen und um die vielen Auftritte und Vereinsfahrten mitzuerleben. Und es hat sich gelohnt!

Ein großes Dankeschön möchte ich an meine Hauptübungsleiterin und Hauptansprechperson Laurella Breuer aussprechen: Du hast alles getan, um mir die Gastsaison in diesem Maße möglich zu machen, hast mir meinen Showplatz beigebracht, mit mir die Titel einstudiert und jedes Problemchen gelöst. Die 2. Stimme kann verdammt froh sein, dich als ihre HÜ zu haben!“