Panketal trifft strategische Entscheidung

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Ab 2021 übernimmt der Eigenbetrieb Panketal die technische Betriebsführung beim Trinkwasser in Eigenregie. Das beschloss die Gemeindevertretung am Dienstagabend nach eingehender Diskussion. SPD-Fraktionsvorsitzende Ursula Gambal-Voß hatte eine namentliche Abstimmung eingefordert. Sie sagte: „Dass Sie das alle so kritiklos sehen, wundert mich.“ Der aktuelle Vertrag mit den Berliner Wasserbetrieben könne um zwei Jahre verlängert werden. Diese Option aber wolle der Eigenbetrieb ein Jahr nutzen. Die günstigen Preise beim Trinkwasser seien gefährdet, befürchtet die Gemeindevertreterin. Zudem sagte Gambal-Voß: „Ich bin mir nicht sicher, ob wir in ein Vergabeverfahren bei diesem großen Leistungspaket gehen müssen.“

Werkleiterin Heidrun Rinne versuchte, die Bedenken zu zerstreuen. Es werde keine Kostensteigerung für Panketaler geben. Die Confideon Unternehmensberatung mbH hatte Varianten untersucht und errechnet, dass alle Optionen zwischen 695 000 bis 706 000 Euro jährlich kosten würden. Der Eigenbetrieb könne die Wasserversorgung daher selbst betreiben, außerdem sei das Aufgabe der Stadttochter. Daher sei auch keine Ausschreibung nötig. Der Vertrag mit den Berliner Wasserbetrieben endet am 31. Dezember 2019, bis dahin und mit der einjährigen Verlängerung des Vertrages sei genügend Zeit, alles vorzubereiten und Personal zu suchen.

Matthias Horbank (Bündnis Panketal) machte stutzig, dass es kaum Risiken in der Betrachtung von Confideon für den Eigenbetrieb gebe. Rinne: „Wir sehen keine Risiken.“ Vielmehr könnten technische Anlagen besser gepflegt, Investitionen kontinuierlich getätigt werden. So soll bis Anfang 2020 ein neuer Reinwasserbehälter aufgestellt werden, der als neue technische Anlage sonst noch nachträglich in den Betriebsführungsvertrag eingearbeitet werden müsse.

Doris Stahlbaum (Bündnis 90/Grüne) unterstützte den Eigenbetrieb. „Es handelt sich um eine strategische Entscheidung der Zukunft. Ich finde es positiv, das Know-how auszuweiten. Außerdem haben andere Betreiber wie die Berliner Wasserbetriebe immer Gewinninteressen, was sich so vermeiden lässt.“ Dem widersprach der CDU-Gemeindevertreter Reiner Jurk. Es werde, wie im Jahresabschluss zu sehen, Vermögen angehäuft: „Brauchen wir so viel?“

Investitionen würden aus der allgemeinen Rücklage bezahlt, die sich aus dem Jahresüberschuss speise, betonte Heidrun Rinne. Den Jahresabschluss selbst hatte die Versammlung von der Tagesordnung genommen und vertagt. Drei Kilometer jährlich würden an Trinkwasserleitungen erneuert. „Das ist eine Menge“, sagte Rinne.

Am Ende stimmten 15 Gemeindevertreter dafür, drei dagegen, sechs enthielten sich. Der Antrag, die Übergangsphase bis 2022 zu verlängern, wurde abgelehnt.