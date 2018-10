Von Müllverbrennung bis EU-Pässe

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Die Malteser haben zwar Linksverkehr. Dennoch gibt es auch einige Gemeinsamkeiten zu Deutschland und zu Eberswalde, wie die Gäste des „Diplomatischen Salons“ erfuhren. Albert Friggieri, Botschafter des Mittelmeerstaates, sprach über Besonderheiten und Herausforderungen.

Es sei ganz gut, dass er den Abend nicht mit seiner Frau vor dem TV verbringen müsse. Denn dann stünde Fußball auf dem Programm, das Spiel Frankreich – Deutschland, bekannte Albert Friggieri, seit 2013 Botschafter von Malta in Deutschland, am Dienstagabend bei der zehnten Ausgabe des „Diplomatischen Salons“ in der Stadtbibliothek. Seine Frau sei Französin, weshalb ihre Präferenz klar sei. Sein Herz indes schlage eher für Deutschland. Was für innerfamiliären Zwist sorgen könne.

Wobei: „Momentan ist die Fußball-Mannschaft etwas problematisch“, erklärte der Diplomat auf die Frage von Gastgeber Martin Hoeck, was er an Deutschland mag und was weniger. Was für Erheiterung im Publikum, darunter Bürgermeister Friedhelm Boginski, sorgte. Ansonsten aber liebe er vieles an und in Deutschland, ergänzte Friggieri. Immerhin habe er in Heidelberg studiert und mit 62, er hätte bereits in Rente gehen und sich zur Ruhe setzen können, das Angebot, die Leitung der Botschaft in Berlin zu übernehmen, sofort angenommen.

Eigentlich, sostellte der Botschafter bei der Präsentation seiner Heimat fest, sei Malta „das Gegenteil von Eberswalde“: „keine Berge, keine Flüsse, keine Wälder“. Dafür habe Malta anderes zu bieten: vor allem das Meer und die strategisch günstige Lage, was das kleine Land wiederum mit Blick auf die Flüchtlingsbewegung auch vor große Herausforderungen stellt, wie der Diplomat bekannte. Gemessen an der Einwohnerzahl (rund 470 000) habe Malta nach Schweden die meisten Flüchtlinge aufgenommen, betonte Albert Friggieri, um sogleich zu konstatieren: Die Kardinalfrage (Wohin mit den im Mittelmeer geretteten Flüchtlingen?) sei nach wie vor ungelöst. Es bedürfe eine Klärung innerhalb der EU.

Überhaupt zeigte sich Friggieri als Anhänger des europäischen Gedankens. Seine Regierung habe sofort nach dem durch Großbritannien beschlossenen Ausstieg aus der EU erklärt, dass es in Malta keine Brexit-Bewegung gebe, dass Malta zur EU und zum Euro stehe. Die Folgen des Brexits für sein Land seien abzuwarten. Vor allem auf den Gebieten Ausbildung/Studium sowie Gesundheitswesen gebe es nach wie vor sehr enge Verbindungen zu England.

Der Botschafter sprach über die Geschichte seines Landes, den Malteser-Orden (neben dem Aquavit in Deutschland gut bekannt), er sprach über die neue Hauptstadt Valletta, als „Stadt für Europäer geplant und gebaut“ und 2018 europäische Kulturhauptstadt, über den „exzellenten“ Industriestandort (zu den namhaften in Malta ansässigen Unternehmen gehört etwa Playmobil) und den Tourismus.

Die Zuhörer interessierten sich für das Gesundheitssystem, laut Friggieri ein staatliches (ohne Krankenkassen), für das Thema Müllentsorgung, den Angaben des Botschafters zufolge gibt es auf Malta keine Müllverbrennungsanlage, weil niemand sie vor der Tür haben wolle, was den Eberswaldern sehr bekannt vorkam. Sie interessierten sich für die Energiegewinnung, für die Integration der Zuwanderer und für das vielfach kritisierte Geschäft mit EU-Pässen, im Sprachgebrauch der Malteser „Staatsbürgerschaft durch Investment“. Aus Sicht von Friggieri „kein so großes Problem“, immerhin, so ließ er das Publikum wissen, werde mit den Einnahmen aus dem Verkauf der Pässe Wohnungsbau in London finanziert, wovon die Patienten und deren Angehörige bei ihrer Behandlung in England profitieren. 2017 hat die EU-Kommission allerdings eine Untersuchung dieser höchst umstrittenen Praxis eingeleitet.