Schätze aus der Streusandbüchse

Oliver Schwers

Eberswalde (MOZ) Auf einem zunehmend wertvolleren Schatz sitzen die Kreise Uckermark und Barnim: Gemeint ist Sand und Kies. Was jahrelang geradezu vernachlässigt wurde, bringt heute viel Geld. Weltweit hat ein regelrechter Kampf um den Rohstoff der Bauwirtschaft eingesetzt.

Märkischer Sand – davon hat ganz Brandenburg genug. In Gedichten, Liedern und Witzen ist dieser vermeintliche Reichtum ausgiebig betextet worden. Wer Geld verschleudert, setzt es dem Sprichwort nach gemeinhin in den Sand. Doch die märkische Streusandbüchse rückt zunehmend ins Auge der Bauwirtschaft. Denn weltweit wird mittlerweile von einer Sandknappheit gesprochen. Mit regelrechten Mafia-Methoden gehen organisierte Beschaffer in Afrika mittlerweile vor, um an den immer begehrter werdenden Rohstoff zu gelangen. Es geht bis hin zum illegalen Abbaggern ganzer Strände.

Woher kommt das plötzliche Interesse? Aufgrund des Bevölkerungswachstums nimmt die Bautätigkeit überall auf der Welt zu. Satellitenstädte schießen im arabischen Raum in den Himmel. Doch die können ihren Wüstensand überhaupt nicht nutzen. Denn dessen Körnchen sind rundgeschliffen. Die Bauindustrie benötigt aber scharfe Kanten und Kristalle, die sich verhaken können, um die gewünschten Produkteigenschaften zu erzielen.

Und die Lagerstätten auf der Erde sind endlich. Das haben nicht nur Geologen vorhergesagt, sondern das wissen die Rohstofferkunder schon seit vielen Jahren. Allerdings sind Sand und Kies eben ungerecht verteilt. Brandenburg hat eben mehr davon. Dieser Schatz ist längst im Auge der Bauwirtschaft. Was gleich unter dem Ackerboden liegt, könnte nun immer mehr an Wert gewinnen. „Im Land der Braunkohle haben wir an eine solche Entwicklung bisher gar keinen Gedanken verschwendet“, erklärt Claudia Henze von der Regionalen Planungsstelle Uckermark-Barnim das Phänomen. Dabei könnte sie sich selbst auf die Schulter klopfen. Denn ihre Experten legten in den vergangenen Jahren stets großen Wert auf die Sicherung der Lagerstätten. Doch ging dieser Teil des Regionalplans fast immer im alles beherrschenden Krieg um Windkraftanlagen unter.

In weiser Voraussicht hatten allerdings gleich mehrere Planungsregionen (Uckermark-Barnim, Oderland-Spree und Lausitz-Spreewald) eine gemeinsame Initiative gestartet, weil die vorhandenen Daten über Lagerstätten des Bergbauamtes veraltet erschienen. Die stammen noch aus dem Jahre 1997. Seitdem gibt es ganz neue Erkenntnisse. „Wir merken, dass sich zum Beispiel vorhergesagte Qualitäten nicht bestätigen“, erklärt Claudia Henze. Jetzt benötigen die Planungsregionen schleunigst neue Daten aufgrund neuer Erkundungen.

Doch der vernachlässigte Schatz kann ohne Weiteres gar nicht gehoben werden. Zwar gibt es in der Region mittelfristig genügend Kiesgruben, die Sand liefern können. Und auch festgelegte Vorbehaltsflächen für sehr gute Qualitäten dürfen nicht einfach überbaut werden. „Was mir aber fehlt, ist das Augenmerk auf die langfristige Entwicklung“, so Claudia Henze. Denn schon der sogenannte Freiraum-Verbund des Landesentwicklungsplans beeinträchtigt unter Umständen die Erschließung vorhandener Sandlager. Diese besonders geschützten Flächen reichen teilweise direkt bis an die Grenzen der derzeitigen Abbaugebiete heran. Will beispielsweise ein Investor zum Spaten greifen, bekommt er sofort Probleme oder Auflagen.

Doch die Regionalplaner beobachten nicht nur internationale Entwicklungen. Der seit Jahren anhaltende Bauboom benötigt auch mehr Rohstoffe im Binnenland und vor allem rund um Berlin. „Kies und Sand wird wieder wie damals in den 1990er-Jahren Thema werden“, prophezeit die Chefin der Planungsstelle. „Wir haben das lange Zeit aus den Augen verloren.“ Wegen der Kiesgruben bildeten sich seinerzeit im Osten Deutschlands die ersten starken Bürgerinitiativen nach der Wende.

Liegen die Ergebnisse aus den Erkundungen vor, müssen die bisher gesicherten und bekannten Lagerstätten in den Kreisen Uckermark und Barnim vermutlich neu bewertet werden.