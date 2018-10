Lieber Bäume statt Sportplatz

Irina Voigt

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) „Meine Aufgabe ist es, zuzuhören und Anregungen mitzunehmen“, sagte Bürgermeister Thomas Krieger zu Beginn der Einwohnerversammlung in Fredersdorf-Nord. Allerdings stellte er wie gewohnt Zahlen und Fakten aus der Entwicklung des Ortsteils und den Plänen voran. „Der Bevölkerungszuwachs stellt uns und die Entwicklung der passenden Infrastruktur vor große Herausforderungen“, sagte Krieger. Seit 2000 habe sich die Einwohnerzahl in Nord auf 6427 verdreifacht.

Zehn Straßen werden in der Kommune jedes Jahr ausgebaut. „Wenn sich Anlieger entscheiden, dass ihre Straße nicht ausgebaut werden soll, müssen sie das rechtzeitig in der Verwaltung ankündigen“, sagte Krieger. Gab aber auch zu bedenken, dass bei den gegenwärtig jährlich um sechs Prozent steigenden Baukosten die Angelegenheit später nicht günstiger würde.

Die Debatte um sichere Schulwege ist weit vorangekommen.Vorschläge aus der Elternschaft wurden abgewogen und mit den machbaren Varianten aus der Verwaltung abgeglichen. „Es sind die sogenannten Helikoptereltern, die für die meisten Gefahren sorgen“, habe man nach Beobachtungen in der Sebastian-Bach-Straße festgestellt. Daher habe man sich aus Sicherheitsgründen gegen Schülerlotsen entscheiden müssen, „die würden von eiligen Eltern womöglich umgefahren“, befürchtet er.

Im Busverkehr gibt es für Fredersdorf-Nord ab 9. Dezember deutliche Verbesserungen, kündigte Krieger an. Zu den Hauptverkehrszeiten werde der 948er-Bus alle 20 Minuten fahren und, der Bus fahre künftig bis 22 Uhr. Unter anderem dafür zahle die Kommune 400 000 Euro an den Kreis.

Lebhafte Nachfragen und Debatten gab es zum Thema Bolzplatz und Rodelberg an der Landstraße. Kreistagsabgeordneter Winfried Dreger, der dort wohnt, versuchte sich schon einmal im Wahlkampf und forderte den Bürgermeister auf, mit einer Wählergruppe, die sich der Kommunalwahl im kommenden Jahr stellen wolle, in den Disput dazu zu treten. Viel besser als ein Rodelberg und ein Spiel- und Sportplatz für Jugendliche ab zwölf Jahren könnten sich die Anlieger dort die 600 Bäume vorstellen, die als Ersatzpflanzung im Ort noch immer nicht in den Boden gekommen seien. Man fühle sich nicht richtig in die Pläne einbezogen, monierte Dreger. Dem widersprach Christine Schuhr vom Ortsbeirat und Mitglied im Ortsentwicklungsausschuss energisch. Jeder könne an den Diskussionen teilnehmen und hätte dann ausreichend Informationen zur Verfügung, sagte sie.

Noch heftiger ging es zu, als die Frage, ob überhaupt ein Oberschulneubau gebraucht würde, in den Raum geworfen wurde. Der Bürgermeister und Katrin Werner (Linke), die als einzige Gemeindevertreterin gekommen war, gerieten sich aufgrund ihrer bekannt unterschiedlichen Sichtweisen aufs Platz-Problem am Campus in die Haare.

Allerdings verfolgte das nur noch ein Dutzend Bürger, die anderen waren inzwischen gegangen.