Seelow kauft Kreiskulturhaus

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Die Stadtverordneten haben am Dienstagabend die Weichen dafür gestellt, dass im Kulturhaus auch künftig Kultur stattfinden wird. Sie beschlossen den Kauf zum 1. Januar 2020 für einen symbolischen Euro.

„Ich appelliere im Namen vieler Bürger an Sie als Abgeordnete, sich des Kulturhauses anzunehmen“, sagte Kerstin Zahn in der Einwohnerfragestunde der Stadtverordnetenversammlung. Das Kulturhaus gehöre zur Stadt, müsse auch künftig Anlaufpunkt für Veranstaltungen und Treffs bleiben. Mit der 2013 vom Kreistag beschlossenen Auflösung der Kultur GmbH verabschiedete sich der Kreis von jeglicher Kulturtätigkeit im Haus. Die Stadt sprang ein, schloss einen Mitnutzungsvertrag mit dem Landkreis ab. Die Veranstaltungsagentur dies&das aus Diensdorf (Oder-Spree) sichert seitdem im Auftrag der Stadt den Kulturbetrieb. Zum Jahresende läuft der Vertrag mit der Agentur aus. Für den Landkreis war dies der Punkt, sich komplett von der Immobilie zu trennen, und es der Stadt für einen symbolischen Euro zu übertragen.

Ihn ärgere der Kurs des Kreises sehr, bekannte Stadtverordnetenvorsteher Wolfgang Heinze (Linke). Das widerspreche den blumigen Versicherungen, dass die ländlichen Räume gestärkt werden sollen. Der Kreis schaffe es bei einem Haushaltsvolumen von 300 Millionen Euro nicht, solch eine Stätte zu unterhalten. Heinze widersprach Falk Janke (Freiheit/Arbeit/Werte), der sich zuvor vehement gegen den Kauf ausgesprochen hatte. Der Kreis würde schon jemanden einstellen und den Kulturbetrieb sichern, zeigte er sich überzeugt. Die Stadt würde sich mit dem Kauf hohe Kosten aufladen, die in einer geplanten Verbandsgemeinde von allen Kommunen mit getragen werden müssten. Die dem Beschluss angefügte Kostenauflistung wertete er als völlig unrealistisch. So sei nicht einmal die Stelle eines Hausmeisters vorgesehen. Zudem gebe es gar keinen Beschluss des Kreistages über den Verkauf.

Klaus Richter (Linke) erinnerte als Vorsitzender des Bauausschusses daran, dass sich die Gremien schon lange mit der Thematik beschäftigt haben. Ursprünglich hatte der Kreis darauf gedrungen, dass die Stadt das Haus bereits zum 1. Januar 2019 übernimmt. Dass der Mitnutzungsvertrag um ein Jahr verlängert wurde, sei gut und wichtig. Jörn Albrecht (Heimat/Kultur/Sport) bezweifelte nicht, dass eine Schließung droht, wenn die Stadt sich nicht entscheidet. Er warb dafür, mit dem künftigen Betreiber über das Angebot der Agentur dies&das zu verhandeln, den Betrieb noch ein halbes Jahr als Übergangslösung zu führen. „Das müsste auch im Interesse des neuen Betreibers sein, der ja erst einmal starten muss“, betonte Albrecht.

Jörg Münch (SPD) wollte wissen, ob das Zentrum für Erwachsenenbildung (ZEM) als Mieter sicher ist. Bürgermeister Jörg Schröder machte deutlich, dass die Verwaltung erst nach einem Beschluss zum Kauf Details verhandeln könne. Dazu gehörten alle Mietverträge. Zugesichert sei, dass der Instandhaltungsrückstau im Bereich Regenentwässerung und Brandschutzmaßnahmen durch den Kreis abgebaut und finanziert wird. Schröder räumte ein, dass die ganz exakten Kosten erst vorliegen, wenn die Stadt letztlich allein für alles zuständig ist. Er verwies auf die Mittelzentrums-Zulage für Seelow. Auch daraus könnte ein Teil finanziert werden. Bei einer Gegenstimmen und zwei Enthaltungen wurde beschlossen, den Mitnutzungsvertrag mit dem Kreis für ein Jahr zu verlängern und das Haus zum 1. Januar 2020 zu übernehmen.

Ein folgerichtiger Schritt, begrüßte der Beigeordnete des Kreises Rainer Schinkel (SPD) am Mittwoch die Entscheidung. Es habe immer wieder Reibungsverluste gegeben, weil der Mitnutzer nicht Eigentümer ist. In den Vorverhandlungen habe der Kreis zugesichert, alle Mietverträge, auch zum ZEM, zu übertragen. „Wir werden auch alle kreislichen Veranstaltungen weiter im Kulturhaus durchführen und dafür dann Miete zahlen“, so Schinkel. Nach dem Beschluss der Stadtverordneten werde nun auch der Verkaufs-Beschluss für den Kreistag vorbereitet.