Zu wenig Platz und zu viel Sand

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Bad Freienwalde. Die Fontane-Grundschule verfügt zwar über einen schicken neuen Anbau. Doch mehr Platz gibt es nicht. Im Speiseraum muss in drei Etappen gegessen werden. Größere Schulveranstaltungen können nur außerhalb stattfinden. Darüber hat Schulleiterin Birgit Schellhase jetzt im Bildungsausschuss informiert.

Er scheint von Anfang an unter einem schlechten Licht zu stehen – der neue Anbau der Grundschule „Theodor Fontane“. Erst wurde heftig darüber diskutiert, ob er überhaupt nötig ist. Dann verteuerten sich die Baukosten. Zuletzt sorgte ein Wasserschaden für feuchte Wände. Und jetzt klagt die Schulleiterin über zu wenig Platz. Mit welchem Ausmaß, davon konnte sich der Bildungsausschusses jetzt selbst ein Bild vor Ort machen.

„Sie befinden sich im Speiseraum. Es ist einer der größten Räume überhaupt. Die Kinder können nur in drei Gängen essen, der letzte um 13.30 Uhr. Anders geht es nicht“, beginnt Schulleiterin Birgit Schellhase, ohne lange um den heißen Brei herum zu reden. Wenn die Schule Veranstaltungen habe, wie Fasching oder die Verabschiedung der Sechstklässler, müsse sie sich andere Räumlichkeiten mieten. Zum Beispiel die Kurstadthalle oder Konzerthalle – zu Lasten des Schulbudgets. Elternversammlungen seien nur in einem Raum möglich, der durch eine Schiebewand vergrößert werden könne. Dann aber würden die Eltern über Eck in zwei Räumen sitzen und sich zum Teil gar nicht sehen. „Das ist für uns ein großes Problem“, gestand Birgit Schellhase dem von Marco Büchel (Linke) geleiteten Ausschuss.

Der Wasserschaden, der offenbar wegen Planungsmängeln aufgetreten war, sei zwar beseitigt. Die Spuren allerdings noch nicht, wie die Ausschussmitglieder beim anschließenden Rundgang feststellen konnten. „Leider war der Maler immer noch nicht da“, sagte die Schulleiterin und zeigte auf die unverputzten Stellen im unteren Bereich der Wände der zum Schulhof gerichteten Klassenzimmer.

„Eine große Baustelle ist für uns der Schulhof“, führte Birgit Schellhase die Ausschussmitglieder auf das Gelände. Unter den hohen Kastanien befindet sich eine große Sandfläche. Der Schulhof ist erst für viel Geld neu gestaltet worden. „Aber der Sand ist überall und eine Katastrophe.“ Der Sand werde in alle Räume getragen. Das sehe nicht nur unschön aus, sondern die Kinder würden darauf ausrutschen. „Und die Nachbarkatzen fühlen sich in dem Sand auch wohl“, schickte sie hinterher. Zwar sollte ihren Informationen zufolge der Sand ausgetauscht und gesäubert werden. Doch langfristig gesehen müsse ihrer Meinung nach aus Kostengründen über eine andere Lösung nachgedacht werden.

Dringenden Handlungsbedarf sahen die Ausschussmitglieder im Treppenhaus des denkmalgeschützten alten Schulhauses. Die Betonfußböden in den Fluren und vor den Treppen befinden sich in einem schrecklichen Zustand. Das sei eine Gefahrenquelle, waren sich alle einig. „Ansonsten wollen wir nicht jammern“, so Birgit Schellhase. „Wir sind auf den ersten Weg gut ausgerüstet.“ Sogar mit drei Smartboards. Die scheinen aber ihre Tücken zu haben oder die Leitungskapazität nicht auszureichen. „Wir hatten heute wieder große Probleme mit den Smartboards“, so Birgit Schellhase.

Marco Büchel dankte ihr für die offenen Worte und versprach am Ball zu bleiben. „Aber ansonsten sind wir froh, dass wir den Anbau haben“, meinte Büchel.