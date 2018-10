Hitzige Debatte zum B 273-Radweg

Hans Still

Stolzenhagen (MOZ) Den geballten Zorn von Bürgern aus Wensickendorf und Stolzenhagen bekam am Dienstagabend die Brandenburger Verkehrsministerin Kathrin Schneider (SPD) zu spüren. Sie besuchte Stolzenhagen, um die Bürger auf die verspätete Fertigstellung des kreisübergreifenden Radweges an der B 273 vorzubereiten.

Inmitten der ohnehin schon hitzigen Debatte platzte Daniel Langhoff vom Wensickendorfer Ortsbeirat am Dienstagabend endgültig der Kragen. „Dann fangen Sie doch endlich mal an zu arbeiten“, ranzte er die Ministerin regelrecht an und reagierte auf das verwunderte Aufmerken der Umstehenden mit einem weiteren anheizenden Satz. „Mir verläuft das alles zu harmonisch hier. Für alles gibt es Erklärungen.“

Tatsächlich vollbrachte die Ministerin das Kunststück, sich einerseits die wütenden Vorhaltungen der Bürger anzuhören, andererseits aber immer wieder freundlich zu erläutern, sie habe die „Investitionsdelle“ der vergangenen Jahre nicht zu verantworten. Schließlich habe ihr Amtsvorgänger Jörg Vogelsänger bis 2014 Verantwortung getragen. „Die Richtung stimmt jetzt aber“, versicherte sie angesichts der Summen, die mittlerweile durch das Land für den Bau von Radwegen bereitgestellt werden. Demnach standen 2014 nur vier Millionen Euro zur Verfügung. 2018 lag die Summe bei zehn Millionen Euro und im kommenden Jahr seien elf Millionen Euro vorgesehen. „Es gibt viele Projekt aus dieser Zeit. Und ich gebe ihnen Recht, es wäre besser gewesen, die Radwege schneller zu bauen“, reagierte die Ministerin auf die Vorhaltungen.

Da half es auch nicht, dass der Wensickendorfer Ortsvorsteher Heinz Ließke mehrfach aus der Chronik der Bürgerinitiative für den Bau des Radweges zitierte und der Ministerin die Personalknappheit in ihren Amtsstuben vorhielt. „Beim Landesbetrieb Straßenwesen war das Geld immer da. Es lag bislang am fehlenden Personal.“

Auch die Wandlitzer Bürgermeisterin Jana Radant mischte sich in die Debatte ein. „Teilweise waren nur noch zwei Leute im Landesbetrieb tätig“, sagte sie und kam auf den Alltag der Einwohner zu sprechen. Mit Blick auf die zügig vorbeifahrenden Fahrzeuge beschrieb sie die Gefahren der Schulkinder, die an der B 273 entlang den Weg zur Haltestelle des Schulbusses bewältigen müssen. „Unsere Leute sind dieser Gefahr täglich ausgesetzt, das schon seit über 14 Jahren“, beschrieb sie das Dilemma. Ähnlich reagierte Heinz Ließke, der die Ministerin angesichts der bevorstehenden Wahlen bei ihrem Gewissen packen wollte. „Wir hören seit Jahren die Versprechungen des Landespolitik und haben den Bürgern gesagt, der Radweg wird kommen. Aber das glauben die Bürger längst nicht mehr. Und wissen Sie was, das ist gefährlich für die Demokratie. Weil die Bürger uns nämlich sagen, ihr lügt genauso wie die da oben.“ Dem stimmte auch der Stolzenhagener Ortsvorsteher Jürgen Krajewski zu. „Wir machen den Bürgern Glauben, hier wird gebaut. Aber tatsächlich passiert gar nichts.“

Ministerin Schneider beharrte darauf, sie habe sich in der Vergangenheit nie auf eine zeitliche Fertigstellung des Radweges festgelegt. Sie plädierte aber dafür, die Umsetzung von Ameisen und Lurchen, die Trassierung des künftigen Radweges als „Bauauftakt“ zu verstehen.

Immerhin gab es ihrerseits klare Aussagen zum weiteren Werdegang. Demnach müssten die zu fällenden Bäume neu vermessen werden. Der Auftrag zum Fällen werde zum Jahresbeginn 2019 ausgeschrieben, dann müssten bis Ende März diese Arbeiten erledigt werden. Die Ausschreibung für den Bau des Radweges erwartet die Ministerin für die Monate Mai/Juni 2019. „Wir werden dieses Projekt in diesem Jahr nicht beenden. Es ist zu umfangreich und angesichts des Verlaufes sehr anspruchsvoll“, warnte sie. Daher sei die Inbetriebnahme des Weges eher zur Jahresmitte 2020 zu erwarten. Verständigen konnte sich die Runde auf ein Wiedersehen. Wenn 2019 mit dem Fällen der Bäume begonnen werde, soll es abermals zum Gespräch kommen. Nach diesen Zusagen war die Wut großteils verraucht, sodass sich alle freundlich verabschieden konnten.