Rathaus empfängt Besuch aus Banja Luka

Ellen Werner

Eberswalde (MOZ) Eine elfköpfige Delegation aus Banja Luka (Bosnien-Herzegowina) hat am Dienstag und Mittwoch Station in Eberswalde gemacht. Unter anderem traf sich die Gruppe von Wirtschaftsförderern und Bürgermeistern aus der Hauptstadt der Republika Srpska, einer serbischen Enklave in Bosnien, im Rathaus mit Bürgermeister Friedhelm Boginski (FDP).

Rahmen des Treffens war eine dreitägige Studienreise, organisiert von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostbrandenburg. „Es wäre schön, wenn wir in Wirtschaftsprojekten und im Bereich der Gemeinden und Landkreise zusammenarbeiten könnten“, erläuterte Goran Racic, Präsident der Wirtschaftskammer Banja Lukas das Anliegen.

In der Waldstadt standen neben dem Empfang im Rathaus unter anderem Besuche in der Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNE), bei der Barnimer Wirtschaftsfördergesellschaft Wito, der Firma Glawion und im Kompetenzzentrum 4.0 an. Konkret angestoßen worden sei bereits ein Austausch zwischen der HNE und der Hochschule in Banja Luka, sagte Jörn Klitzing, IHK-Geschäftsstellenleiter in Eberswalde.