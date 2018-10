Hoffen auf eine gute Lösung

Margrit Meier

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Heute Abend werden sich die Gemeindevertreter mit der Zukunft des Kinderbauernhofes Mümmelmann befassen. Der Bürgermeister soll mit der FAW Verhandlungen für eine mögliche Betreibung führen. Glücklich sind die „Mümmelmänner“ damit nicht.

Die Aufregung ist groß. Nicht nur im Doppeldorf, wo sich Bürgerinnen wie Carola Aszmoneit, Jana Kaließ und Beanka Böhlemann in Leserbriefen bestürzt äußern und die Gemeindevertreter auffordern, sich für den Erhalt des Kinderbauernhofes einzusetzen, sondern auch in der Einrichtung selbst. Jana Kaließ und Beanka Böhlemann schreiben: „Der Umgang mit den Tieren, mit der Natur, zu lernen, Verantwortung für ein Lebewesen zu übernehmen, oder einfach einmal sich in ländlicher Umgebung wohl fühlen, sich von den Lernaufgaben entspannen, all das soll es an diesem Ort nicht mehr geben? Das Doppeldorf wirbt touristisch mit ,seinem Kinderbauernhof‘. Viele Ortspolitiker gaben sich in der heißen Wahlphase dort ein Stelldichein. Nun soll es nicht gelingen, diese Einrichtung für unsere Kinder zu erhalten?“, fragen sie.

Genau das ist es auch, was Brigitte Markstein, Vorsitzende des Fördervereins, umtreibt. Denn der Kinderbauernhof, vor 24 Jahren auf dem Gelände des Kleintierzüchtervereins D 185 in der Florastraße gegründet, sei mehr als ein Streichelzoo für Haustiere. Unendlich viele Menschen, die auf dem ersten Arbeitsmarkt keine Chance mehr hatten, bekamen im Laufe der Jahre hier eine Aufgabe, sorgten sich um die Tiere, waren unter Menschen und zuverlässig auch an den Wochenenden vor Ort, um sich um Schwein Elli, Pony Lauser und Kater Artur sowie die sieben Geißlein, Hühner, Meerschweinchen und Co., insgesamt 70 Tiere, zu kümmern.

Brigitte Markstein und ihr enger Mitarbeiter Dietrich Deinert kümmerten sich um die Umweltbildung der unendlich vielen Kita- und Schulklassen, die hier alles lernten vom Korn zum Brot oder über gesunde Ernährung. Schüler absolvierten Praktika, im Café gab und gibt es selbst gebackene Kuchen, die Töpferin ist vor Ort, der Seniorenclub 60+ trifft sich regelmäßig, der Kinderhilfeverein backt Plätzchen in der Weihnachtszeit. „Und all das soll es jetzt nicht mehr geben?“, fragt Brigitte Markstein.

Ursache für die Kündigung durch den Träger Steremat soll sein, dass das Jobcenter in Strausberg keine Arbeitslosen mehr vermitteln kann, die über verschiedene Maßnahmen eingestellt und eine sinnvolle Aufgabe erhalten. „Ich frage mich wirklich, warum ein Hartz IV-Empfänger nicht auch soziale Stunden leisten kann“, sagt die Fördervereinsvorsitzende.

Aber, es treibt sie noch mehr um. Am heutigen Abend – 19.30 Uhr Aula der FAW-Schule – tagen die Gemeindevertreter. Der Bürgermeister soll beauftragt werden, mit der FAW Verhandlungen zu führen über die Übernahme des Kinderbauernhofes. Doch hätte die rührige Vereinsvorsitzende ein Mitspracherecht, dann würde sie dafür kämpfen, dass nicht bereits ein Träger festgezurrt, sondern allgemein nach einem neuen gesucht wird. Einem, der dafür sorgt, dass der Kinderbauernhof weiter öffentlich zugänglich ist. Denn das sei in einem ersten Konzept der FAW-Schule – Geschäftsführer Thomas Enkelmann war nicht zu erreichen – weggefallen. „Ich würde mir so unendlich wünschen, dass die Gemeinde für eine Übergangszeit die Trägerschaft übernimmt und wir uns alle an einen Tisch setzen mit dem neuen Träger und diskutieren, wie man was verändern, verbessern könnte“, sagt Brigitte Markstein. Vor allem im Winter bräuchte es da eine bessere Auslastung. Erste Ideen hat sie auch. Vorstellbar wäre etwa eine Bauernhof-Kita, bestehend aus Vorschulkindern, also Fünf- und Sechsjährigen. Auch grüne Arbeitsgemeinschaften könnten sich hier ansiedeln, der Herbergsraum für Yoga und anderen Sport genutzt werden ... „Wir als Förderverein möchten uns da gern einbringen, mithelfen, dass der Kinderbauernhof weiterleben kann“, sagt Brigitte Markstein.

Noch haben die „Mümmelmänner“ die Hoffnung nicht verloren. Noch.