Werneuchens kluge Liste

Kerstin Ewald

Werneuchen (MOZ) Von Werneuchen nach Hirschfelde führt seit April ein durchgängiger Radweg am Flughafen entlang. Vier Jahre war er ein Punkt auf Werneuchens Prioritätenliste gewesen. Zur Zeit arbeitet Bürgermeister Burkhard Horn an der Neuauflage von Werneuchens zentraler Investitionstabelle.

Den Radweg konnte er nun freudig streichen, vier Jahre lang war er auf der langen Liste der Stadt und ihrer Ortsteile. Seit Horn in Werneuchen Bürgermeister ist, seit 16 Jahren also, arbeitet er mit seiner Tabelle. In sie trägt er – wie er sagt, emotionslos – alle Vorschläge ein, die ihm bei Bürgersprechstunden, aus den Ortsbeiräten oder von Ausschüssen zugetragen werden. In Hochzeiten reihten sich 110 Vorhaben aneinander, zur Zeit sind es noch 71. Der Maßnahmenkatalog wird jedes Jahr diskutiert, ist ein ewiger Begleiter jeder Haushaltsdebatte und dient dabei den Stadtverordneten als Entscheidungshilfe. Nur alle zwei Jahre wird die Liste neu beschlossen.

Zehn Maßnahmen streicht der Bürgermeister noch vor der nächsten Stadtverordnetenversammlung: Neben dem Radweg rutschen auch andere Vorhaben von der Liste, weil sie entweder umgesetzt wurden oder wie die Parkplätze entlang der Landesstraße 30 für 2019 fest im Haushalt eingeplant werden sollen. Auch die Parkplätze vor der Löhmer Dorfstraße 20 sollen dieses Jahr noch fertig gestellt werden. Die Parkplätze auf dem alten Tiefenseer Feuerwehrgelände werden hoffentlich bis übernächstes Jahr gebaut.

Radwege, die nicht direkt der Verkehrssicherheit dienen, haben es allgemein schwer in der Prioritätensetzung ganz nach vorne zu kommen. So wurden zwar alle Strecken aus dem Konzept für den Regionalpark Barnimer Feldmark in die Werneuchener Investitionsliste aufgenommen, aber für Strecken, die eher dem Tourismus und der Freizeitgestaltung dienen, hat die Stadt kein Geld. Unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit ist für den Bürgermeister der Radweg an der Bundesstraße 158 von Werneuchen nach Tiefensee zwar besonders wichtig, wann er umgesetzt werden kann, ist noch unklar.

Dass es der neue Weg nördlich vom Flugplatz trotzdem geschafft hat, liegt auch an den Kindern, die ihn täglich auf ihrem Schulweg nutzen. Um die Finanzierung für das Vorhaben zu sichern, war vor einem Jahr ein Fördermittelbescheid in Höhe von 391 000 Euro an Werneuchens Bürgermeister Burkhard Horn übergeben worden. Die Verwaltung hatte Fördermittel aus dem Leader-Topf für das 570 000 Euro teure Projekt akquiriert. Nur noch 25 Prozent musste die Stadt aus Eigenmitteln aufbringen.

Auch wenn die Debatten in den unterschiedlichen Ausschüssen nicht immer harmonisch verlaufen, hat sich für Bürgermeister Horn die Arbeit mit seiner Investitionstabelle absolut bewährt. „In der Prioritätenliste finden sich alle Ortsteile mit ihren Ideen und Vorschlägen wieder und sie hat dazu beigetragen, dass wir hier gleichberechtigt und auf Augenhöhe arbeiten“, resümiert der Bürgermeister. Dies war 2004 am Anfang der Eingemeindungen der Ortsteile besonders wichtig, von denen die meisten gerne ihre Eigenständigkeit behalten hätten.

Mache Vorhaben auf der Prioritätenliste haben im Laufe der Jahre ihre Fürsprecher verloren und schlummern deswegen. Ein Listendinosaurier ist auch die „Rückführung der Stierskulptur“ in den Ortsteil Hirschfelde. Das Kunstwerk wurde nach dem Krieg im Rahmen der DDR-Bodenreform nach Eberswalde gebracht. Dort stand es erst vor einer russischen Kaserne und ist heute im Eberswalder Kurpark zu bewundern. Die „Rückeroberung“ des Stiers hatte Hirschfelde 2004 als neuer Ortsteil auf die Liste gesetzt und besteht heute noch vehement darauf. Trotz Bemühungen der Verwaltung ist der Stier noch nicht zurück.