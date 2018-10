Telekom zieht schnelles Internet nach

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Die Telekom bietet ab sofort 100MBit-schnelles Internet in Schwedt an. Zum Vermarktungsstart ihrer Produkte 50 und 100 Megabit/Sekunde lud der Branchenprimus zu einem von 26 neuen Verteilern ein, die mit Glasfaser erschlossen wurden. Dort drückten Telekom-Vertreter gemeinsam mit Bürgermeister Jürgen Polzehl symbolisch auf einen Startknopf.

Nach der Verlegung von elf Kilometern Glasfaserkabel im Stadtgebiet kommt die Telekom nun bis kurz vor die Häuser von zirka 8600 Haushalten in Schwedt mit der Gigabit-schnellen Glasfaser. Nur noch die sogenannte letzte Meile, die Telefonleitung aus Kupfer in jede Wohnung, bremst die Geschwindigkeit ins Internet noch. Aber immerhin kann nun auch die Telekom ihren Kunden in Schwedt Internetgeschwindigkeiten bis zu 100 MBit/s anbieten. Bislang hat der deutsche Branchenprimus in Sachen Telefon und Internet in Schwedt nach eigenen Angaben knapp 800 Internetkunden. Die Stadtwerke hingegen haben aktuell 14 300 Internetkunden. Von denen können schon jetzt mehr als 8000 fünfmal schneller ins Internet als mit der Telekom. 500 Megabit pro Sekunde macht das Breitbandkabel der Stadtwerke möglich. Die Stadtwerke sind der Telekom zumindest in Schwedt demnach haushoch überlegen.

Dennoch begrüßte Bürgermeister Jürgen Polzehl, der als Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke quasi oberster Vertreter des Mitbewerbers Stadtwerke ist, die Investitionen der Telekom. „Dem Bürger ist es egal, wer ihm den schnellen Anschluss in das digitale Zeitalter ermöglicht. Seit drei Jahren gibt es große Ausbaupläne in der Uckermark, es wird geplant und ausgeschrieben und der Bürger wartet. Hier wurde investiert und gehandelt. Für uns ist jede Investition gut, von der die Bürger etwas haben“, sagte Polzehl.

Mit der neuen Technik, die Telekom in Schwedt von ihren zwei Vermittlungsstellen bis zu den Verteilerkästen installiert hat, könnten 8600 Haushalte profitieren. Automatisch funktioniert das jedoch nicht. Die Kunden müssen sich dafür melden und das neue Angebot wählen. Im Telekom-Shop im Oder-Center und im Internet hat sich die Telekom auf die Nachfrage von Kunden eingestellt, ob an ihrer Adresse das schnellere Internert überhaupt verfügbar ist.

Von dem Angebot können übrigens auch alle Kunden von anderen Internetanbietern wie beispielsweise 1&1 oder Vodafone profitieren, denn der Ausbau des Telekom-Netzes ist reguliert, der ehemalige Monopolist muss auch Mitbewerbern Zugang zu seinen Netzen sichern.

Bis zu 100 MBit/s machen nicht nur schnelles Internetsurfen möglich. Über den Anschluss ist auch Fernsehen, Musik- und Video-Streaming möglich.

Die Telekom hat angekündigt, weiter in Schwedt zu investieren und wahrscheinlich schon 2019 bis zu 250 MBit/s in ihrem Netz anzubieten.