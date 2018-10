34 Kinder erhalten das Feriendiplom

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Sie haben einen Blick hinter die Kulissen des Rathauses geworfen, waren in der Zwillingsschachtschleuse, haben mit angehaltenem Atem die Kläranlage besucht oder etwas über Gebärdensprache gelernt. Auch in diesem Jahr gab es für Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren das Angebot, am Feriendiplom teilzunehmen. Am Dienstag wurden 36 Kinder – 14 Mädchen und 22 Jungen ausgezeichnet, die in den Sommerferien an mindestens vier Veranstaltungen teilgenommen haben.

Über 300 Kinder nutzten das Angebot. Insgesamt gab es 43 Veranstaltungen. 27 Unternehmen, Organisationen und Vereine der Stadt hatten sich bereit erklärt, bei der Aktion, die in diesem Jahr zum fünften Mal stattgefunden hat, mitzuwirken, sagte Julia Göbel, vom Stadtteilbüro offis, die die Organisation übernommen hat. 1200 Hefte wurden an Acht- bis Zwölf-Jährige in der Stadt verteilt. Und nicht nur Kinder aus Eisenhüttenstadt erlebten interessante Ferienstunden. Es haben auch Kinder und Jugendliche aus anderen Städten und Gemeinde wie aus Bayern oder von Ostsee teilgenommen, so Julia Göbel.