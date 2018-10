Viadrina-Uni will mehr polnische Studierende anziehen

dpa

Frankfurt (Oder) (dpa) Die Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) will wieder mehr polnische Studierende anlocken. Man wolle sehr viel offensiver in Polen für deutsch-polnische Studiengänge werben, sagte die neue Uni-Präsidentin Julia von Blumenthal der dpa. Im aktuellen Wintersemester seien 363 polnische Studierende an der Uni immatrikuliert. Das entspreche einem Anteil von rund sechs Prozent an der Gesamtzahl aller Studenten. Bezogen auf alle ausländischen Studierenden mache die Gruppe aus Polen nach wie vor die größte aus. Die konkrete Anzahl der polnischen Studenten war vor einigen Jahren allerdings deutlich höher gewesen. Von 2003 an gab es einen Abwärtstrend.

Am Donnerstag wird an der Hochschule die Amtseinführung der neuen Präsidentin gefeiert. Von Blumenthal leitet die Hochschule aber schon seit Anfang Oktober.