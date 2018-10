Kündigung wegen zwei Minuten

Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Die Kündigung von zwei fristlos entlassenen Friedhofsgärtnern aus Angermünde ist unwirksam. Das hat das Arbeitsgericht Eberswalde entschieden. Die Kollegen müssen wieder eingestellt und entschädigt werden. Der dritte Entlassene hat einen Vergleich angenommen.

Wie ein Lauffeuer hatte sich die Nachricht Ende Dezember in der Stadt herumgesprochen, als Bürgermeister Frederik Bewer gleich drei Friedhofsgärtnern überraschend die fristlose Kündigung aussprach. Er warf ihnen Arbeitszeitbetrug vor. Die Hintergründe blieben zunächst für die Öffentlichkeit verborgen. Erst jetzt kommt Licht in die Sache. Denn alle drei zogen vor Gericht. Mit Erfolg. Einer der Betroffenen hat in der Zwischenzeit einen Vergleich angenommen und bekommt eine Abfindung. Bei einem zweiten Mitarbeiter muss die Kündigung komplett zurückgenommen werden. Auch er bekommt die seit Januar entgangenen Gehälter gezahlt und lediglich eine Abmahnung. Der dritte Entlassene ist Tobias Kniebel. Und hier wird es besonders pikant: Der Ortsvorsteher von Herzsprung und stellvertretende Feuerwehrchef des Angermünder Ortsteils steht nicht nur als Angestellter im Dienstverhältnis mit der Stadt, sondern auch als geachteter Ehrenamtler. Ausgerechnet er soll seinen Dienstherren betrogen haben?

Kniebel ist außer sich. Er sieht seinen Ruf beschädigt und geht vors Arbeitsgericht Eberswalde. Der Bürgermeister wirft ihm vor, seine Pause um zwei Minuten überzogen zu haben. Und zwar absichtlich. Was war geschehen? An einem Morgen Ende 2017 öffnen zwei Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung die Tür des Pausenraums der Friedhofsgärtner und kündigen eine Arbeitszeitkontrolle an. Sie sehen, dass die drei betreffenden Angestellten am Tisch sitzen, auf dem Kuchen steht. Den hat Tobias Kniebel mitgebracht, weil er eine Geburtstagsrunde ausgibt. Doch alle drei haben sich bereits mit ihrer Stechkarte aus der Pausenzeit ausgecheckt. Tobias Kniebel gerade vor zwei Minuten. Dies sei Betrug, argumentiert der Bürgermeister (selbst Rechtsanwalt von Beruf) und schmeißt alle drei mit außerordentlicher Kündigung raus.

Doch Tobias Kniebel stellt die Sache anders dar: Er habe sich mit dem Vorarbeiter nach der Pause noch einmal an den Tisch gesetzt, um die nächsten Arbeiten wie auch den Wochenplan zu besprechen. Die Kollegen bestätigen diese Version. Also keine Pause, sondern Arbeitszeit? Aus diesem Grund will er weder die Kündigung noch die in der Zwischenzeit von der Stadt angebotene Abmahnung akzeptieren. „Ich habe nichts getan. Ich möchte einfach nur gute Arbeit machen.“

Weil das Rechtsamt trotz mehrfacher Aufforderung des Gerichts keinen Beweis vorlegen kann, dass Kniebels Version falsch ist, lässt die Richterin erwartungsgemäß die Kündigung durchfallen. Aus der Stadtkasse bekommt Tobias Kniebel seine entgangenen Gehälter nachgezahlt. Er wird wieder als Gärtner arbeiten. „Es hätte nie zu einer Kündigung kommen dürfen“, sagt Anwalt Ronny Fölsner. Selbst bei einer vorherigen Abmahnung seien zwei Minuten kein Grund, einem langjährigen Mitarbeiter zu kündigen.

„In den vergangenen Jahren habe ich mehr für die Stadt getan als Herr Bewer“, so Tobias Kniebel nach dem Urteil. Er hätte aufgrund seiner von der Stadt bezahlten vielen Qualifikationen, Lehrgänge und Berechtigungen gute Angebote anderer Unternehmen und Kommunen annehmen können. Doch er liebt seine Arbeit in Angermünde. Und es geht ihm um die Wiederherstellung seines Rufs.

Damit scheinen aber die Schwierigkeiten auf dem Friedhof nicht zu Ende zu sein. Denn Rechtsamtsleiter Michael Martin kündigt bereits auf dem Flur des Arbeitsgerichts eine Umorganisation in diesem Bereich an.