Barley soll die SPD durch den Wahlkampf fürs EU-Parlament führen

Mathias Puddig

Berlin (MOZ) Ein gutes halbes Jahr vor der Europawahl hat die SPD ihre Spitzenkandidatin gefunden. Das Parteipräsidium hat sich einstimmig dafür entschieden, mit der Noch-Justizministerin und selbsternannten „Allzweckwaffe“ Katarina Barley in die „entscheidende Schlacht“ zu ziehen.

Als Andrea Nahles am Mittwoch vor die Presse tritt, kann sie ihre Zufriedenheit nicht verbergen. Die SPD-Chefin hat zwar keine Neuigkeiten mehr zu verkünden, schließlich war schon am Tag zuvor bekannt geworden, dass sie Katarina Barley zur sozialdemokratischen Spitzenkandidatin für die Europawahl macht. Dass das aber Nahles’ Erfolg ist, daran soll hier keiner zweifeln. Barley sei ihre „erste Wahl“ gewesen, betont die Parteichefin und versichert: „Ich habe keinen anderen Sozialdemokraten gefragt.“ Nahles, die zuletzt bemerkenswert dünnhäutig aufgetreten ist, lächelt sogar.

Für die SPD und ihre Vorsitzende ist die Präsentation der EU-Spitzenkandidatin von großer Wichtigkeit. Nicht erst seit der Bayernwahl ist die Partei in höchster Not. Viele Wähler verübeln ihr den Wiedereintritt in die Große Koalition, und was passiert, wenn die SPD in Hessen die nächste Niederlage einstecken muss, vermag niemand vorherzusagen. Nahles könnte ihren Job und die GroKo die Sozialdemokraten verlieren.

Es geht womöglich sogar darum, den völligen Untergang der SPD zu verhindern. Dass das einer der Gründe ist, warum sich Katarina Barley nach monatelangem Bitten nun doch auf die Spitzenkandidatur eingelassen hat, räumt die 49-Jährige unumwunden ein. „Ich liebe diese Partei“, sagt Barley. Sie wolle Verantwortung übernehmen, damit es mit der Sozialdemokratie wieder nach oben geht.

Dass das ein Knochenjob wird, schreckt Barley nicht. Schon öfter hat sie in ihrer noch recht jungen Politikkarriere Posten übernommen, die Probleme versprachen: Als Generalsekretärin sollte sie ab 2015 die SPD in den Bundestagswahlkampf führen. 2017 wurde sie Familienministerin, übernahm nach der Wahl kommissarisch auch das Arbeitsministerium und wechselte im März an die Spitze des Justizministeriums. Das leitet sie zwar erst seit sieben Monaten, und sie findet, sie macht das gut: „Ich weiß nicht, ob es ein anderes Ministerium gibt, das schon so viel erledigt hat.“

Wer Barleys Biografie liest, kommt nicht umhin, „Europa“ zu denken: Barley wurde als Tochter einer Deutschen und einer Britin in Köln geboren und lebt heute in Trier nahe dem Vier-Länder-Eck. Sie liebt es, zu erzählen, dass die Großeltern ihrer zwei Söhne aus vier verschiedenen Staaten kommen. Sie selbst hat nicht nur zwei Staatsbürgerschaften, sondern spricht vier Sprachen fließend. Kein Wunder, dass sie sagt: „Ich bin die geborene Europäerin! Ich übernehme Verantwortung für Europa. Die nächste Wahl ist wahrscheinlich die wichtigste Wahl für Europa in diesem Jahrzehnt.“

Es wird auch für die SPD eine der wichtigsten Wahlen. Kein Wunder, dass Nahles kürzlich sogar von einer „entscheidenden Schlacht“ sprach. Dass Katarina Barley, die sich selbst einmal scherzhaft „Allzweckwaffe“ nannte, die SPD in diese Schlacht führt, passt zumindest rhetorisch.