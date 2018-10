Schlechtes Rückzugsverhalten

Martin Terstegge@moz

Brandenburg Am vergangenen Sonntag unterlagen die Handballerinnen des SV 63 Brandenburg-West dem Berliner Team Pfeffersport mit 26:35. In dieser Partie wollte Trainer Jens Bermig mit seiner Mannschaft unbedingt punkten, Hoffnung gab ihm auch, das Madlen Fontaine kurzfristig ihr Okay zum Einsatz gab. Die Gastgeberinnen legten auch einen guten Start hin, überraschten den Gegner, da Maxi Mühling neben Lisa Stahlberg immer wieder an den Kreis ging. Die Lücken die sich auftaten nutzten die West-Frauen immer wieder für Treffer aus dem Rückraum. In der 8. Minute führten sie mit 6:3, doch dann rückten sie immer mehr von ihrer taktischen Linie ab.

Ausschlaggebend, dass die Gäste aber ins Spiel fanden, war das schlechte Rückzugsverhalten. Viel zu langsam waren die Brandenburgerinnen wieder an der eigenen Sechsmeterlinie, was sich vor allem, bei der schnellen Mitte bemerkbar machte. „Wir müssten uns für jedes Tor ins Zeug legen, während wir Pfeffersport leichte Treffer schenkten“, kritisierte Bermig.

So gingen die Berlinerinnen nach einer Viertelstunde zum ersten Mal in Führung (9:8) und bauten sie bis zur Halbzeit auf 18:13 aus. Da war der Auftritt von Madlen Fontaine schon längst beendet, nach zehn Minuten machte sich ihre Meniskusverletzung zu sehr bemerkbar. Zur Freude Bermigs füllte aber ihre Schwester Cindy die Lücke prima aus, machte ein gutes Spiel auf der rechten beziehungsweise halbrechten Position.

Nach dem Seitenwechsel ein ähnliches Bild. Die West-Frauen bemühten sich in der Offensive und kamen zur Freude des Trainers Bermig auch auf 26 Tore, aber durch das lahme Rückzugsverhalten kassierten sie zu viele Gegentreffer. Und im Gegensatz zu anderen Partien lag es diesmal nicht an den Torfrauen Julia Rettschlag oder Franziska Nazareck. Gerade Rettschlag zeigte sehr gute Paraden, doch zu häufig wurden die Torsteherinnen allein gelassen. Eine Aufholjagd war so nicht möglich, die Gäste baute ihren Vorsprung kontinuierlich auf 35:26 aus.

An diesem Sonntag (21. Oktober) steht die nächste Bewährungsprobe an. Um 16 Uhr ist die SG OSF Berlin zu Gast in der Westhalle. Eigentlich ein Gegner auf Augenhöhe, doch Trainer Bermig werden auf jeden Fall Madlen Fontaine und Josefin Uhlmann fehlen, was die Aufgabe nicht einfacher macht. (ter)