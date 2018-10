Mehr Plastikgabeln als Fische

Nina Jeglinski

Potsdam (MOZ) Strohhalme, Kaffeebecher, Gemüsefolie: Einmal verwendet, landen sie im Müll, ab Januar 2019 löst das Verpackungsgesetz die bisherige Verpackungsverordnung ab. Damit müssen sich die Hersteller und Vertreiber von Verpackungen nicht nur einheitlich in einem Register anmelden, sondern damit – so die Befürchtung – fällt noch mehr Recyclingmaterial an.

Der Markt sei ohnehin schon „überhitzt“, hieß es auf dem 13. Brandenburger Umweltkongress der IHK Potsdam. Henning Krumrey, Leiter Unternehmenskommunikation der Alba Group, verwies auf das seit Beginn des Jahres von China bestehende Importverbot für Siedlungsabfälle wie Papier, Folien, Kartons oder Holz aus der Europäischen Union. Wer heute eine höhere Recyclingquote wolle, müsse auch sagen, wie und von wem die recycelten Stoffe eingesetzt werden sollen. Für sogenannte Rezyklaten, Stoffe, die aus Recycling entstehen, müsste ein Markt entwickelt werden, hieß es.

Die Zeit drängt, mit gut 626 Kilogramm pro Kopf ist Deutschland innerhalb der EU negativer Spitzenreiter: Kein anderer Mitgliedsstaat produziert so hohe Müllberge. „Im Jahr 2050 schwimmt in den Weltmeeren mehr Plastik als Fische“, warnte Peter Heydenbluth, Präsident der IHK Potsdam. Auch wenn Deutschland im EU-Vergleich mit 66 Prozent eine relativ hohe Recyclingquote habe, der Durchschnitt liegt europaweit erst bei 47 Prozent, stellt sich den Müll- und Abfallverarbeitungsbetrieben im Land die Frage, wie sie den steigenden Verwaltungsaufwand bewältigen sollen, wo in Zukunft Arbeitskräfte angeworben werden können und wer ihnen die Rezyklaten abnimmt.

Wie die BeRec, ein Unternehmen aus Barnim, das Kunststoffe und Industrie- und Verpackungsfolie recycelt. Geschäftsführerin Claudia Grupe wünscht sich weniger Verwaltungsaufwand und Bürokratie, vor allem das Zertifizieren nehme immer mehr Zeit in Anspruch. Der 1991 gegründete Betrieb habe 20 Angestellte, die Firma sortiert, zerkleinert, wäscht und produziert Granulat, aus dem die Verpackungsindustrie neue Folien herstellt. Leider habe es in den vergangenen 20 Jahren wenig Innovation im Bau neuer Maschinen gegeben: „Der meiste Problemmüll ist nach China exportiert worden, dort war das Sortieren per Hand unschlagbar billig“, sagt Grupe. Zudem sei in Deutschland auch noch sehr viel Handarbeit bei der Sortierung nötig. „Doch es gibt auf dem Markt immer weniger Bewerber, die zu dieser harten, körperlich anstrengenden Tätigkeit in Schichtarbeit bereit sind“, so die Geschäftsführerin.

Über ähnliche Probleme berichtet auch Jörg Rauschenbach, Geschäftsführer der Firma Grunske Metall-Recycling Oranienburg. Das Unternehmen ist auf die Verarbeitung von Altmetallen spezialisiert, ein Hauptabnehmer ist Riva-Stahl in Henningsdorf. „Unsere Anlage ist derzeit voll ausgelastet“, sagt Rauschenbach. Seit Juni gäbe es für bestimmte Abfallgruppen Annahmestopp, weil die Anlage die Kapazitätsgrenze erreicht habe. 25 Mitarbeiter würden im Drei-Schichtensystem arbeiten.

Die Abfallverwertungsbranche in Brandenburg und in Deutschland besteht größtenteils aus kleinen- und mittelständischen Betrieben. Der Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft (BDE) zählt insgesamt 10 800 Unternehmen, mit 290 000 Arbeitsplätzen und einem Umsatz von 76 Milliarden Euro im Jahr 2017. Bernhard Schodrowski, Pressesprecher des BDE, sieht in dem von China verhängten Importstopp „eine Chance für die Branche“. Der Gesetzgeber müsse nun zügig dafür sorgen, dass aus Recycling entstandene Rohstoffe wie Granulat viel stärker als bisher zur Herstellung von Produkten verwendet werden. „Die öffentliche Hand ist der größte Beschaffer in diesem Land, von dort muss die Wende gesteuert werden“, sagte Schodrowski.

Gewinner einer solchen Wende wären dann möglicherweise Firmen wie die Bosig Baukunststoffe in Elsterwerda. Der Betrieb stellt aus Resten der Dämmmittelhersteller einen Bauwerkstoff her, der sich Phonotherm nennt und beim Bau von Fensterverbindungen, Gartenmöbel oder Arbeitsflächen in Küchen verwendet wird.

Der Kunststoff zeichnet sich durch hohe Stabilität aus und ist wasserabweisend. Bosig hat sich das Verfahren patentieren und zertifizieren lassen. 2017 hat die Firma 16 000 Kubikmeter Phonotherm hergestellt, die komplette Produktion wurde an Kunden ausgeliefert. „Wir produzieren nichts auf Halde und denken über den Ausbau nach“, gibt sich Jens Schulze, Geschäftsführer von Bosig, optimistisch.