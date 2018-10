11-Jährige auf dem Radweg angefahren

Anja Hamm

Oranienburg (MOZ) Wegen Unfallflucht ermittelt die Polizei gegen einen Pkw-Fahrer, der am Mittwochmorgen ein 11 Jahre altes Mädchen in Oranienburg angefahren hat. Das Mädchen war mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Schule auf dem Radweg in der Bernauer Straße unterwegs, als der Pkw-Fahrer es beim Einbiegen in eine Grundstückseinfahrt übersehen hatte. Der Wagen kollidiertemit dem Kind. Laut Polizeiangaben war der Fahrer auch ausgestiegen, um sich nach dem Zustand des Kindes zu erkundigen. Das Mädchen gab an, nicht verletzt worden zu sein. Beide setzten ihren Weg daraufhin fort. In der Schule angekommen, meldete die 11-Jährige im Sekretariat den Unfall, das wiederum die Polizei informierte. Die Eltern brachten ihr Kind zur Rettungsstelle. Am Rad entstand ein Sachschaden von 50 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht des Pkw-Fahrers aufgenommen.