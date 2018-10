Synchronschwimmerin Michelle Zimmer strebt Olympia an

Marco Winkler

Vehlefanz (MOZ) Ihr Leistungssport befindet sich im Wandel: Die 21-jährige Michelle Zimmer aus Vehlefanz erlebt als Synchronschwimmerin in der Deutschen Nationalmannschaft gerade einen Umbruch mit.

Strenger Dutt, charmantes Lächeln und Gelatine im Haar: So tritt Michelle Zimmer bei Wettkämpfen an. So holte sie bei der Weltmeisterschaft 2017 in Budapest den 17. Platz, bei der Europameisterschaft dieses Jahr in Glasgow den achten. Gegen starke Nationen wie Russland, die Ukraine und China haben die deutschen Synchronschwimmerinnen oft keine Chance. „Sie erhalten eine viel bessere Förderung, haben bessere Trainingsbedingungen und ein größeres Team im Rücken“, so Michelle Zimmer. Der Kampf um Sponsoren sei hart. In Deutschland sei Synchronschwimmen – seit 2017 auf internationaler Ebene Artistic Swimming genannt – wenig akzeptiert. Ausnahme war die diesjährige Übertragung der European Championships in Glasgow und Berlin. „Zum ersten Mal haben wir als Randsportart international Aufmerksamkeit bekommen.“

Der Aufwind treibt Michelle Zimmer im Kampf gegen klischeehaftes Kopfkino an: Viele Menschen denken bei ihrem Sport an adrett mit Bademoden ausgestattete Damen, die im Kreis filigrane Figuren zu kitschiger Musik ausführen. Das Bild stammt aus den Aqua-Musicals mit Esther Williams, die in den 1950er-Jahren in Hollywood entstanden. „Der Sport entwickelt sich weiter. Es geht eher in Richtung Turnen, Tanz, Akrobatik und Cheerleading. Das typische Synchronschwimmen gibt es nicht mehr.“ Es sei zudem – rein theoretisch – kein Frauensport. Seit 2015 können Männer an den Start gehen. Für Michelle Zimmer hat damit eine jahrelange Diskriminierung im Sport ihr Ende gefunden. „Jetzt müssen sich die Männer nur noch trauen.“ In Russland werden schon Synchronschwimmer gecastet. „Deutschland hinkt noch hinterher.“

Michelle Zimmer stammt aus dem Berliner Wedding. Als sie acht Jahre alt war, zogen ihre Eltern nach Vehlefanz. Sie ging auf die Nashorn-Grundschule, später aufs Hedwig-Bollhagen-Gymnasium in Velten. Schnell wurde ihr Talent vom Schwimm-Club Wedding 1929 erkannt. Mit zwölf Jahren nahm sie an ersten Wettbewerben teil. Während der Schulzeit: Teilnahme an EM und WM, Trainingseinheiten, als Mitglied der Jugend-Nationalmannschaft eine Woche Trainingslager pro Monat. Ein straffes Pensum – bis heute. Anfang des Jahres zog sie fürs Studium (Biotechnologie an der Technischen Universität) nach Berlin. Die Ausbildung sei wichtig, hängen Kunstschwimmerinnen doch meist mit 28 Jahren den Badeanzug an den Nagel.

Eine Woche verbringt sie jeden Monat im Olympiastützpunkt in Heidelberg. Ihr Ziel: Olympia-Teilnahme. 2020 in Tokio wird allerdings eng. Ihre Duett-Partnerin kehrte dem Sport den Rücken. Michelle Zimmer ist nun der Ersatz für ein Münchener Team. Sie strebt die Sommerspiele 2024 in Paris an – mit männlichem Partner, der noch gefunden werden muss: „Ich bin der festen Überzeugung, dass 2024 Mixed-Duette olympisch sein werden“, sagt sie. „Der Sport muss sich weiterentwickeln.“