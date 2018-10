Ehrung für die Frau im Hintergrund

Anja Linckus

Brandenburg (MOZ) Für ihre Integrationsarbeit in der Havelstadt ist die gebürtige Ungarin Csilla Löser am Mittwoch als „Ehrenamtlerin des Monats“ Oktober ausgezeichnet worden. Die 54-jährige Wahl-Radewegerin engagiert sich in der Flüchtlingsarbeit und hat gemeinsam mit anderen Frauen das Projekt ‚Havelgarten’ ins Leben gerufen. Der Chef der Staatskanzlei, Staatssekretär Martin Gorholt, würdigte sie bei der Ehrung im Rathaus als „Vermittlerin zwischen Kulturen und Religionen“. „Sie sind die 126. Preisträgerin dieser Auszeichnung, die an Menschen im Land Brandenburg vergeben wird, die im Interesse der Gemeinschaft und des Gemeinwohls ehrenamtlich arbeiten“, begründete Gorholt bei der Überreichung der von Ministerpräsident Dietmar Woidke unterschriebenen Dankesurkunde und einem in der Prignitz gefertigten Füllfederhalter. „Ich nehme den Preis nicht nur für mich, sondern für alle entgegen, die sich mit mir engagieren“, betonte Csilla Löser anschließend. Seit mehr als einem Jahrzehnt macht sie sich für ein gutes Miteinander von Migranten und Einheimischen in der Havelstadt stark. Mit ihrer Herzlichkeit und Wärme gibt sie den Neu-Brandenburgern ein Gefühl von Heimat und engagiert sich im Integrationsbeirat für die Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse. Seit 2015 ist sie auch in der Flüchtlingshilfe aktiv, organisiert Deutschkurse, hilft bei der Wohnungssuche und hat gemeinsam mit anderen Frauen mit dem ‚Havelgarten’ eine Wohlfühloase für Geflüchtete und Brandenburger erschaffen, in der der Austausch über Kulturen, Religionen, Traditionen, Bräuche und Rezepte möglich ist. Dabei hält sich die engagierte Frau, die ihr Ehrenamt nicht selten bis in die Nacht hinein beschäftigt, stets im Hintergrund