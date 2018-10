Einfach mal Danke sagen!

Pia Rückert

Bad Belzig Als Beatrix Ebert ihre Tupperdose öffnete, zog ein unwiderstehlicher Duft über den Platz. Sie hatte spontan Käseplätzchen gebacken und sie zur kleinen Feier in den Kurpark mitgebracht. Da musste auch Christian Kirchner sofort zugreifen. Eingeladen waren alle fleißigen Helfer des Altstadtsommers und der Burgfestwoche.

Es sollte kein großes Fest werden, einfach ein Dankeschön. Immerhin konnte ein beruhigend gutes Ergebnis eingefahren werden, so Kirchner. „Die Einwohner haben endlich begriffen, dass es ihr Fest ist und nicht das eines kleinen Häufchens Ehrenamtlicher.“

Seit 2010 wird der Altstadtsommer vom Festverein organisiert. Dieser besteht aus zirka 12 Personen. „Da wünschen wir uns gern Zuwachs“, so Kirchner, dann können die Aufgaben besser verteilt werden. Denn für das kommende Jahr wird schon jetzt geplant. Es wird andere, neue Höhepunkte geben. Dazu werden helfende Hände und auch Mitglieder gebraucht. Zu denen, die sich in jedem Jahr engagieren, gehört Floristin Anke Horn. Sie ist für die wunderschöne Blumendekoration zuständig. Diese wird über die Woche aufmerksam gehütet, damit nichts abhandenkommt. „Ganze Völkerscharen seien hinter dem Blumenschmuck her“, so Christian Kirchner schmunzelnd. Dank des überzeugenden Einsatzes von Herbert Grüneberg konnte auch der Buttonverkauf gesteigert werden.

Eine, die ebenfalls seit vielen Jahren dabei ist, ist Doris Richter. Seit 2001 stellt sie ihren Hof in der Reißiger Straße, direkt an der Ecke zur Straße der Einheit, zur Verfügung. Dort fanden schon die verschiedensten Veranstaltungen statt, Modenschauen, die E.dis hatte ihn und auch die ZEGG. Besonders über die Musik freut sich Doris Richter immer. Sie sagt einfach der Stadt bereit, dass sie ihren Hof zur Verfügung stellt und dann melden sich Interessenten. „Es macht einfach Spaß“, sagt sie. Die Garage auf dem Hof wird zum Altstadtsommer extra frei gelassen, damit etwas untergestellt werden kann. Der Hof wird auch nicht weiter bebaut, sonst wäre kein ausreichender Platz mehr. Doris Richter freut sich über die Einladung zu der kleinen Feier. Das war früher nicht so, da war es fast selbstverständlich, dass Höfe zur Verfügung gestellt wurden. „Einmal erhielt ich einen Brief mit einem Bonbon drin, wo Danke draufstand“, erinnert sie sich. Da war sie dann doch etwas angesäuert. Immerhin habe man ja auch Unkosten. Doris Richter holt sich zum Beispiel extra einen Gärtner, um den Hof mit Blumen und Pflanzen zu gestalten. Aber sie hat auch einen Wunsch für zukünftige Feste. Sie möchte das sächsische mehr eingebunden wissen, immerhin wurde die Altstadt von Sachsen erbaut, zu dessen Gebiet Bad Belzig damals gehörte. „Da könnte doch mal August der Starke zum Altstadtsommer flanieren“, wünscht sie sich.