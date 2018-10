Brück blüht auf...

Isabel Pesch-Kolarczyk

Brück Blumen machen glücklicher und zufriedener - so sagt es zumindest eine Studie der Society of Amaerican Florists (SAF) und der Flower Promotion Organization.

Sie können aber auch einfach nur hübsch anzusehen sein und ihre Umgebung eben ein bisschen schöner machen. Diese Wirkung möchte sich der Brücker Bürgerverein nun für Brück zu Nutze machen und rief dazu alle Bürger zur ersten großen Blumenzwiebelpflanzaktion auf.

Fast 30 Enthusiasten vom Grundschüler bis zum Rentner beteiligten sich an der Aktion, die von Nicole Pötner und Jörg Brandenburger vorbereitet wurde. Selbst der Brücker Bürgermeister und Vorsitzender des Bürgervereins, Matthias Schimanowski, griff tatkräftig zum Spaten und half in den knapp zwei Stunden über 1.500 Tulpen und Narzissen auf den öffentlichen Grünflächen der Stadt Brück zwischen dem Schützenhaus entlang der Ernst-Thälmann-Straße und Bahnhofstraße vorbei am Bahnhof bis zu den Verkehrsinseln an der Einfahrt zum Penny-Markt in den Boden zu bringen. Eine riesige Kiste voll verschiedenster Frühblüher - gesponsert von der Baumschule Müller - wurde auf der Grünfläche an der Einfahrt Gänsematen liebevoll verteilt. 2.000 Krokusse schafften es leider nicht rechtzeitig bis Samstag und werden in den nachfolgenden Tagen von den Mitarbeitern des Brücker Bauhofs in die gekennzeichneten Flächen eingebracht. Daher wird, wer mit offenen Augen durch die Stadt geht, an verschiedenen Stellen noch orangefarbene Zeichen erspähen. Die Aktion des Bürgervereins wird als Pendant zum Frühjahrseinsatz an der kleinen Plane den Auftakt einer Herbsttradition bilden, zu der natürlich jeder nach Lust und Laune mitmachen kann. Im nächsten Jahr sollen noch nicht bepflanzte Areale angegangen sowie die vorhandenen Pflanzungen nachgearbeitet werden. Insbesondere für die Gestaltung der Verkehrsinseln muss nun die Stadt Brück, eventuell in Zusammenarbeit mit dem Bürgerverein, ein langfristig pflegeleichtes Konzept erarbeiten, damit die Frühblüher nicht das einzige Highlight in den Vegetationsperioden bleiben und mit Unkraut stetig um eine Vorherrschaft streiten müssen.