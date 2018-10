Kind vor der Post von Auto erfasst

Anja Hamm

Oranienburg (MOZ) Beim Überqueren der Stralsunder Straße in Höhe Post in Oranienburg ist am Mittwoch gegen 17.30 Uhr ein zehn Jahre alter Junge von einem Auto erfasst worden. Laut Polizeiangaben hatte der Corsa-Fahrer den Jungen, der plötzlich zwischen parkenden Autos auf die Fahrbahn lief, noch bemerkt und gebremst. Einen Zusammenstoß habe der 23-jährige Pkw-Fahrer aber nicht mehr verhindern können, sagte Ariane Feierbach, Polizeisprecherin. Bei der Kollision wurde der Junge leicht verletzt, ein Krankenwagen bracht ihn ins Krankenhaus. Der Vater sei vor Ort gewesen, teilte Feierbach mit. Am Corsa entstand geringer Sachschaden.