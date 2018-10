Schulbank statt Chefsessel

Anja Linckus

Brandenburg (MOZ) Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hat am Mittwoch auf seiner „Zukunftstour Jugend - Nachwuchs gesucht“ in Brandenburg an der Havel Station gemacht. Im von Saldern-Gymnasium bekam er einen umfassenden Überblick, dass die Europaschule so Einiges tut, um ihre Schüler gut auf das anstehende Studium oder den Übergang in das Berufsleben vorzubereiten. Hochschulbesuche, Auslandspraktika, Studientage, Projektwochen, Seminarkurse zur Studien- und Berufsorientierung, Zusammenarbeit mit der Technischen Hochschule, Wissenschaftstage oder auch die Ganztags-AGS „Schüler unterrichten Schüler“ - während seines Rundgangs konnte sich der Landesvater auch ganz praktisch von den Angeboten an der Saldria überzeugen. Die Bedingungen an der Schule, die mit ihren 777 Schülern im vergangenen Schuljahr mit sieben 1,0 Abiturienten zu den Top-Gymnasien des Landes gehörte, stimmen, das bestätigen Dietmar Woidke auch die Schüler selbst. Doch, so ihre Kritik, noch immer gibt es Unterschiede in der Vorbereitung auf Studium und Beruf in den einzelnen Bundesländern. Woidke spricht sich dafür aus, ein möglichst einheitliches Abitur in allen Bundesländern zu haben, dafür werde er sich einsetzen. Foto: Linckus