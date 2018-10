Uckermark belegt Spitzenplatz bei Krebskranken

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Bei Tumorerkrankungen und daraus folgenden Todesfällen von Männern liegt die Uckermark auf Platz 1 im Vergleich mit allen 14 Brandenburger Landkreisen und den vier kreisfreien Städten.

In der Uckermark erkranken pro Jahr etwa 966 bis 1000 Menschen an Krebs. Um die 460 davon versterben an ihren Erkrankungen. „Die Zahlen stammen zwar vom Anfang dieses Jahrzehnts sind aber sicher immer noch gültig“, sagte Dr. Axel Matzdorff, Chefarzt der Onkologie im Asklepios Klinikum Uckermark in Schwedt und Leiter des jüngsten deutschen Tumorzentrums. Besonders häufig sind: Darmtumore, Prostatakrebs, Lungenkrebs, und der Brustkrebs. Matzdorff spricht von einem „großen Behandlungsbedarf“.

In Brandenburg leben rund 2,5 Millionen Menschen. 40 Prozent davon erkranken im Laufe ihres Lebens irgendwann einmal an Krebs. Von den nach 1960 Geborenen werden es laut Matzdorff sogar 60 Prozent sein.