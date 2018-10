Kein „Schreiben nach Gehör“ an Berlins Grundschulen

dpa

Berlin (dpa) Die umstrittene Lernmethode „Schreiben nach Gehör“ wird an Berliner Grundschulen nach den Worten Bildungssenatorin Sandra Scheeres weder akzeptiert noch praktiziert. Das stellte die SPD-Politikerin am Donnerstag im Abgeordnetenhaus klar. „Reines Schreiben nach Gehör findet in Berlin nicht statt“, sagte sie. Im Rahmenlehrplan sei unmissverständlich festgelegt, dass Fehler beim Schreiben korrigiert werden müssten, und zwar im Gespräch mit dem Schüler oder in schriftlicher Form. Alles andere sei problematisch. „Berlin ist hier auf dem aktuellen wissenschaftlichen Stand.“

Bei der Methode, die auch als „Lesen durch Schreiben“ bezeichnet wird, schreiben Grundschüler Worte so auf, wie sie sie hören. Dabei kommen zum Teil abenteuerliche Schreibweisen zustande wie Mudda, Fata oder Kint - für Mutter, Vater oder Kind. Diese könnten sich verfestigen, wenn sie nicht korrigiert werden, so Kritiker.

Kürzlich war eine Studie veröffentlich worden, wonach Grundschüler deutlich besser abschnitten, wenn sie mit der Fibel lernen statt mit der Methode. Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) hatte jüngst angekündigt, dass „Schreiben nach Gehör“ in ihrem Bundesland vom kommenden Schuljahr an nicht mehr angewandt wird.

CDU-Bildungsexpertin Hildegard Bentele sprach mit Blick auf die Äußerungen von Scheeres von einem „Kurswechsel“ in Berlin. Scheeres widersprach: Es handele sich um keinen Kurswechsel.

Vor kurzem hatte auch Scheeres Sprecherin, Beate Stoffers, betont: „Der Rahmenlehrplan gibt es nicht her, dass "Lesen durch Schreiben" in Reinform angewandt wird.“ Die Lehrerinnen und Lehrer können demnach in eigener Verantwortung in ihren Schulfachkonferenzen darüber entscheiden, welche Materialien sie nutzen und wie sie Korrekturen in den Unterricht einfließen lassen. „Das kann man ganz unterschiedlich machen.“ Zudem setzten auch in Berlin viele Lehrer eine Fibel ein.