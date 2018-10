Untreue-Verfahren gegen Weskamp und Starke eingestellt

Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Die Staatsanwaltschaft Neuruppin hat die Ermittlungen wegen Untreue gegen Oberhavels Landrat Ludger Weskamp (SPD) und den ehemaligen Bildungsdezernenten Dieter Starke eingestellt. Das teilte auf Nachfrage unserer Zeitung am Donnerstag der Leitende Oberstaatsanwalt Wilfried Lehmann mit.

„Nach ausführlicher Prüfung der Unterlagen und den Vernehmungen sind beide Verfahren eingestellt worden“, sagte Wilfried Lehmann. „Das zugrundeliegende Verwaltungsverfahren“, so Lehmann sei „rechtlich vertretbar“ gewesen. „Wir hatten nicht zu prüfen, ob es das beste Verfahren war“, sagte Lehmann. Im Mittelpunkt habe der Untreueverdacht gestanden und der wurde ausgeräumt. Es sei nicht „rechtswidrig über Steuergelder verfügt worden“, so Lehmann. Bereits Mitte Juli war in diesem Zusammenhang Dezernent Matthias Rink (CDU) vom Verdacht der Untreue von der Oberstaatsanwaltschaft Neuruppin entlastet worden.

Vor mehr als einem Jahr hatten die Ermittlungen nach einer anonymen Anzeige gegen Matthias Rink begonnen. Rink wurde verdächtig, für seinen Sohn unberechtigt Leistungen empfangen zu haben. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft alle Verfahren eingestellt.