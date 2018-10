Denkmalschutz kündigt Hilfe für Glambecker Spritzenhaus an

Volkmar Ernst

Glambeck (MOZ) Es gibt wieder Hoffnung für das ehemalige Glambecker Spritzenhaus. Die Denkmalschutzbehörde will helfen, dass zumindest die gröbsten Schäden an der Fassade beseitigt werden, teilte Hilde Peltzer-Blase als Chefin des Ortsbeirates mit.

Schön anzusehen ist das ehemalige Glambecker Spritzenhaus gleich neben der Kirche schon lange nicht mehr. Ein Bauzaun sichert es, damit niemand zu Schaden kommt, wenn tatsächlich Ziegel herabfallen oder Steine aus dem Mauerwerk brechen sollten. Doch nun können die Einwohner wenigstens darauf hoffen, dass der Bauzaun in absehbarer Zeit wieder wegkommt – zwar noch nicht dieses Jahr, aber doch im kommenden. Denn das Dach und vor allem der sich bereits stark nach außen wölbende Giebel sollen instand gesetzt werden. Das Denkmalamt will entsprechende Arbeiten veranlassen und ist auf der Suche nach Handwerkern, teilte die Beirats-Chefin mit. Außerdem gebe es einen privaten Spender, der für die Dacheindeckung Biberschwänze zur Verfügung stellen würde.

Auch wenn mit den geplanten Arbeiten dem weiteren Verfall des Gebäudes Einhalt geboten werden kann, gelöst ist das Spritzenhaus-Problem damit noch nicht. Denn im Inneren werde nichts gemacht, auch gebe es keinen Zeitplan, für die noch ausstehenden Arbeiten, sagte die Ortsvorsteherin, die sich dennoch darüber, dass wenigsten die Sicherungsarbeiten ausgeführt werden.

Einen richtigen Grund zur Freude gibt es aber auch: Wie schon in den zurückliegenden Jahren gibt es wieder eine Spende aus Bayern, die für die Gestaltung des Ortes eingesetzt werden soll. Versehen war die Geldspende zudem mit einem Paketsendung in der sich echt bayerisches Bier befand, erzählt Hilde Peltzer-Blase. Dazu gab es die Anregung oder Nachfrage des Spenders, was die Glambecker von einer bayerische Ecke im Ort hielten? Ein Kastanienbaum, wie er in bayerischen Biergärten steht, könnte mit einer Rundbank versehen auch in Glambeck Einwohner oder Wanderer zu einer Rast einladen, vielleicht am Spielplatz, so der Vorschlag. Damit haben die Glambecker, abgesehen vom Standort, kein Problem. Auf dem Spielplatz bevorzugen sie im Sommer als Schutz jedoch lieber ein Sonnensegel statt eines Baumes. Denn dessen Blätter würden im Herbst im Buddelsand landen. Doch neben dem Feuerwehrhaus, da würden Kastanie und Bank gut hinpassen, so die Meinung der Kommunalpolitiker. Außerdem sollen Gebäude und Platz künftig öfter für Veranstaltungen genutzt werden. Insofern biete sich der Standort als Alternative an und werde die bayerische Ecke dort auch eher wahrgenommen.