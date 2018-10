Bombardier gerät erneut in Lieferverzug

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Bombardier ist wieder einmal in Lieferverzug geraten. Die neuen S-Bahnen für Hamburg können nicht pünktlich geliefert werden.

Eigentlich sollten zum Fahrplanwechsel am 8. Dezember 60 neue Züge auf die Schienen der Hansestadt kommen, um alte Fahrzeuge ausmustern und zugleich einen engeren Fahrtakt anbieten zu können. Bombardier räumte jetzt ein, dass der Zeitplan nicht zu halten ist. „Ende des Jahres werden etwa 30 der neuen Züge zur Verfügung stehen“, teilte Bombardier-Sprecher Andreas Dienemann mit. Man arbeite derzeit daran, dass „so früh wie möglich im Jahr 2019 die komplette Anzahl zur Verfügung steht“, hieß es weiter. Gegenüber dem NDR hatte dieser Tage ein Hamburger S-Bahn-Sprecher gesagt, dass die zweite Hälfte des Auftrags bis zum Sommer 2019 nachgeliefert werde.

Konkrete Gründe für die Lieferschwierigkeiten konnte Dienemann nicht nennen. Diese „sind bei solch einem technologischen Großprojekt vielschichtig und komplex“, so der Firmensprecher. Offensichtlich fehlt es am Hennigsdorfer Standort an genügend Kapazitäten. Schon im Sommer war bekannt geworden, dass der Auftrag wegen Problemen mit der Pünktlichkeit teils nach Bautzen verlagert wird. Das dürfte nicht nur mit fehlenden Fachkräften, sondern auch mit begrenzten Fertigungskapazitäten in Hennigsdorf zu tun haben. „Wir stoßen teilweise an unsere Grenzen, sowohl beim Personal als auch bei der Infrastruktur“, sagte Betriebsrats-Chef Volkmar Pohl.

Eigentlich sollen bis Ende 2019 in der Hennigsdorfer Produktion 400 Jobs wegfallen. Wer von den angekündigten Abfindungen profitieren kann, ist laut Pohl im Gegensatz zu anderen Standorten völlig offen. Stattdessen sei in jüngster Zeit die Zahl der Leiharbeiter von 50 auf 300 erhöht.

Keine Fortschritte gibt es derzeit in den Verhandlungen zum Verkauf künftig nicht mehr benötigter Flächen an Hennigsdorf. Nicht besetzt ist darüber hinaus weiterhin die Stelle des Hennigsdorfer Werkleiters. Bisher gibt es nur eine Interimslösung.