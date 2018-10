Rink bleibt Vorsitzender der Hohen Neuendorfer CDU

Jürgen Liebezeit

Hohen Neuendorf (MOZ) Zum sechsten Mal in Folge ist Matthias Rink ohne Gegenkandidaten zum Vorsitzenden des Hohen Neuendorfer CDU-Stadtverbandes gewählt worden. Er wurde nach Angaben der Partei am Montag mit 92 Prozent der Stimmen in der „gut besuchten“ Mitgliederversammlung in dem Amt bestätigt, das er seit zehn Jahren innehat.

„Damit wird die Bedeutung der Kontinuität der erfolgreichen Arbeit der CDU in Hohen Neuendorf genauso unterstrichen, wie auch durch die überaus erfolgreiche Wiederwahl der bisherigen Vorstandsmitglieder Marcel Dieck, Sandra Apelt, Mario Schulz und Michael Heider als stellvertretende Vorsitzende zeigte“, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch die bisherige Schatzmeisterin Silvia Ecke, der bisherige Schriftführer Mario Schulz wie auch Dr. Frank Grußendorf als Beisitzer wurden demnach „mit hervorragenden Wahlergebnissen“ in ihren Ämtern bestätigt. Hinzu komme Max Brodtrück, der als Nachfolger der Kreisvorsitzenden der Jungen Union (JU), Anne Hörster, die aufgrund ihrer Funktion als Kreisvorsitzende nicht zur Wiederwahl zur Verfügung stand, als neues JU-Bindeglied von den Mitgliedern das Vertrauen ausgesprochen bekam. Die Wahl wurde vom CDU-Landtagskandidaten Roger Pautz aus Birkenwerder geleitet.

Mit 102 Mitgliedern ist der CDU-Stadtverband nach eigenen Angaben der mit Abstand größte im Kreisverband und einer der größten Verbände der CDU Brandenburg. „Wir wollen weiterhin stärkste politische Kraft in der Stadt bleiben und weiterhin mit offenen Ohren, klarem Verstand und konkreten Taten überzeugen. Populismus und Lautstärke helfen Hohen Neuendorf nicht weiter“, gibt der alte und neue Vorsitzende Matthias Rink die Richtung im Vorfeld der Kommunalwahlen im Mai vor. „Mit dem neuen Vorstand haben wir – unterstützt durch die CDU-Fraktion unter dem Vorsitz von Christian Wolff und dem Bürgermeister Steffen Apelt – die besten Voraussetzungen, wichtige Weichenstellungen der nächsten Jahre in der Stadt zu begleiten und zu initiieren“, so Matthias Rink.