Lecker, gesund und – bayrisch

Stefan Klug

Garmisch-Partenkirchen (MOZ) Wer den Staudacherhof sucht, hat es nicht allzu schwer. Das Haus verfügt als eines der wenigen in Garmisch-Partenkirchen über die einst so allgegenwärtigen Türme. Wer typisch bayerische Kost sucht, die zugleich gesund und schmackhaft ist, könnte es schwerer haben - wird aber ebenso im Staudacherhof fündig. Denn hier ist Bayurvida zu Hause. Heimische Küche und aisatische Gesundheitslehre sind für Peter Staudacher und sein Team kein Widerspruch. Man hat Himalya und Alpen vereint. Das ging natürlich nicht ohne Tabubruch einher, schließlich verzichtet die reine ayurvedische Lehre auf Fleisch. „Das ist in Bayern schlichtweg nicht vermittelbar“, weiß Sascha Horst, der seit über zehn Jahren im Staudacherhof kocht. Für ihn und seinen Kollegen war also das Ziel, das Einheimische und Leckere mit dem Gesunden so zu kombinieren, dass sich der wohltuende und heilende Effekt trotzdem einstellt. Und bei Staudachers ist man so vom Konzept überzeugt, dass man sich „Bayurvida“ als Markenname hat eintragen lassen.

Gekocht wird im Fluss der Jahreszeiten, die Küche ist auf saisonal und regional umgestellt und bleibt trotzdem im Gleichgewicht der sechs Geschmacksrichtungen süß, sauer, salzig, scharf, bitter und herb. Allerdings mit den Möglichkeiten, die der heimische Garten oder das Alpenland hergeben. Horst versucht so, für jedes der 146 ayurvedischen Gewürze ein Pendant aus der Region zu finden und ist dabei schon gut vorangekommen. Wilder Majoran (Dost) statt Oregano, Brennessel für Kurkuma oder Brunnenkresse im Austausch gegen Meerrettich beispielsweise. Das Fleisch ist bio-zertifiziert, natürlich, und kommt vom Bauern um die Ecke. Herkunft und Zubereitung sorgen für den Unterschied zum typisch bayerischen, das sonst auf den Teller kommt. Und die abgestimmten Gewürze stellen sicher, dass alles gut bekömmlich ist. „Bei uns schleppt keiner die Entenbrust drei Tage mit sich herum“, ist sich Sascha Horst sicher.

Das Bayurvedische macht aber am Tellerrand nicht halt, denn für Peter Staudacher ist es ein ganzheitliches Lebenskonzept. Natürlich bietet das „Bavarian History & Livestyle Hotel“ Yoga und ayurvedische Behandlungen, stets kombiniert oder vollführt mit heimischen Elementen. Ob eigene Öle oder Kosmetiklinien auf Naturbasis, begleitetes Wanderyoga - wer nunmehr bald in der fünften Generation ein Hotel führt, muss mit der Zeit gehen, ist der Tradition ebenso verpflichtet wie dem Zeitgeist. Der Wechsel von der mondänen Sauna in die Stille Alm mit Heubett macht dieses Nebeneinander augenscheinlich. Und die Mia-san-mia-Mentalität uriger Bayern gepaart mit einem Team aus zehn Nationen erst recht.

www.staudacherhof.de/