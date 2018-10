Schüler verarbeiten Äpfel zu Apfelsaft

Volkmar Ernst

Liebenberg (MOZ) Jetzt am Ende des Sommers weichen die grünen Blätter der Bäume einem bunten Mix aus Gelb- und Orangetönen. Der Herbst beginnt und die Apfelbäume tragen reichlich reife Früchte. Auch auf den Streuobstwiesen am Seehaus über der Großen Lanke von Gut und Schloss Liebenberg ist Erntezeit. Aber wie geht es nach der Ernte weiter? Wie wird aus den ungespritzten, naturbelassenen Äpfeln frisch gepresster Apfelsaft?

Bei der erlebnisorientierten Mitmachaktion „Vom Baum ins Glas“ konnten die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4a der Libertasschule genau das herausfinden. Neben der Vermittlung von zusammenhängendem Wissen rund um das Thema traditioneller ökologischer Obstanbau, der Verarbeitung und Saftgewinnung am Beispiel des Apfels, war auch Handarbeit wie zu Omas und Opas Zeiten gefragt. Dabei konnten die Kinder alle Schritte der Saftherstellung selbst erledigen – vom Sammeln und Pflücken der Äpfel über das Zerkleinern und Pressen bis hin zum Probieren des frisch gepressten Saftes.

Die Gärtnerin von Schloss und Gut Liebenberg, Jana Setzkorn, vermittelte den Kindern anschaulich die Arbeiten, die eine Obstbäuerin rund um den Apfelbaum im Jahr zu erledigen hat, und wie der Apfel von der Blüte zur Reife gelangt.

Als ehrenamtlicher Helfer hatte Rainer Gödde von der Obstbau-Siedlung in Eden extra seine Saftpresse mitgebracht und erklärte den Kindern, wie sie funktioniert. Danach kamen die Äpfel in das Mahlwerk, dass von den Schülern abwechselnd per Hand angetrieben wurde. Ganz schön anstrengend, wie sie schnell feststellten. Die zerkleinerten Äpfel wurden anschließend in eine Presse geschüttet, die auch wieder mit Muskelkraft betrieben werden musste. Dann endlich tropfte der erste frische Apfelsaft aus der Presse. Die Kinder durften gleich ihre Becher unter den Abflussschnabel halten und den erntefrischen Saft kosten.

„Das ist handlungsorientierter Unterricht par excellence. Alle Kinder, auch diejenigen, die sonst Schwierigkeiten haben, sich zu motivieren oder sich zu interessieren, waren heute dabei. Sie haben selbst etwas hergestellt und sie haben auch theoretisch etwas gelernt. Man merkt deutlich, dass das Programm mit Hand und Herz zusammengestellt wurde. Wir kommen gerne nächstes Jahr wieder“, sagte Lehrerin Melanie Roth.

Schulen, die an Projekten der DKB-Stiftung interessiert sind, können sich per Mail melden: thomas.steller@dkb.stiftung.de