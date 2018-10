Stadtparlament plant Satzung für Spielplätze und Fahrradabstellflächen

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Oranienburg will sich eine Spielplatz- und eine Fahrradabstellplatzsatzung geben. Die Stadtverordneten fassten jetzt die Aufstellungsbeschlüsse zu den beiden Regelwerken. Die werden vielerorts allerdings als überflüssig bezeichnet.

Schon in einigen Ortsbeiräten wurde die Notwendigkeit angezweifelt, alles regeln zu müssen. Von einer „unnützen Regelungswut“ hatte etwa Viola Götze (SPD) im Ortsbeirat Germendorf gesprochen, der mehrheitlich gegen den Entwurf votierte. Der Ortsbeirat Lehnitz hatte den Entwurf der Spielplatzsatzung geschlossen abgelehnt, weil seine Ansätze zu kleinteilig seien. Schon für den Bau eines Gebäudes mit vier Wohnungen einen Spielplatz zu fordern, gehe zu weit, so Ortsvorsteher Matthias Hennig (SPD). Diese Bedenken wurden auch in Sachsenhausen geäußert.

Vor den Stadtverordneten präzisierte Nicole Fienke, stellvertretende Ortsvorsteherin von Sachsenhausen, die Vorbehalte, die der Ortsteil gegenüber einer Spielplatzsatzung habe. „Eine so kleinteilige Regelung, wie sie im Satzungsentwurf vorgeschlagen wird, geht an der Realität vorbei. Kinder wollen miteinander spielen, soziale Kontakte entwickeln. Dazu passen einfach keine solchen Mini-Spielflächen auf privaten Grundstücken“, begründete die Architektin die Bedenken.

Ähnliches gelte auch für die Fahrradabstellplatzsatzung, führte Nicole Fienke aus. Für Sachsenhausen hätte die ohnehin keine Bedeutung, weil Fahrräder dort schon heute in aller Regel geordnet auf den Grundstücken oder auf dafür vorgesehenen Stellflächen abgestellt würden. Probleme sehe sie auch für Gewerbetreibende, die als Mieter von Räumen gern Fahrradständer anbringen würden, der Vermieter dies aber nicht erlaube.

Schließlich gebe es, zumal in der Kernstadt, sicher Fälle, wo entsprechender Platz für Fahrradabstellflächen schlicht fehle. Dort könne der eigentliche Zweck der Satzung dann gar nicht erfüllt werden. „Betroffene werden sich dann über die vorgeschlagene Ablöse zumeist freikaufen“, gab die Sachsenhausenerin zu bedenken.

Baudezernent Frank Oltersdorf (SPD) stellte klar, dass es aktuell nicht um die Verabschiedung von Satzungen gehe, sondern es sich zunächst um Aufstellungsbeschlüsse handele. „Damit machen wir uns – ähnlich wie bei Bebauungsplänen – erst auf den Weg hin zu einer Satzung. Bis es soweit ist, gibt es aber eine öffentliche Auslegung. Da können alle Bedenken, Hinweise und Anregungen vorgebracht werden und auch Eingang in die spätere Satzung finden“, so der Baudezernent. Erst wenn das komplette öffentliche Beteiligungsverfahren vollständig abgeschlossen sei und Hinweise in den Entwurf eingearbeitet wurden, lege die Verwaltung eine neue Fassung zur Verabschiedung vor. „Das ist ein längerer Prozess und inhaltlich ist jetzt noch nichts beschlossen“, so der Baudezernent.

Den Entwurf einer Spielplatzsatzung habe die Verwaltung auf Anregung aus dem Kreis der Stadtverordneten vorgelegt. Die hatten die ungleiche Ausstattung mit öffentlichen Spielplätzen im gesamten Stadtgebiet kritisiert und mehr Mittel für die Errichtung öffentlicher Spielanlagen gefordert, aber auch an private Bauherren appelliert, dass für eine familienfreundliche Stadt Spielflächen auf ihren Grundstücken nicht vergessen werden dürften. Mit einer Satzung habe die Stadt Oranienburg eine Handhabe dazu. Teltow, Potsdam und Cottbus hätten es bereits vorgemacht. Deren Spielplatzsatzungen hatte die Verwaltung als Anschauungsmaterial der Beschlussvorlage beigefügt.

Die Fahrradplatzabstellsatzung diene dazu, mehr geordnete Abstellmöglichkeiten für Fahrräder auch auf privaten Grundstücken zu schaffen, um damit insgesamt die Nutzung von Fahrrädern in der Stadt noch attraktiver zu machen. „Wer genau weiß, wo er sein Fahrrad am Quell- und Zielort sicher unterbringen kann, der setzt sich eher auf sein Zweirad als jemand, der eventuell lange nach einem solchen Platz suchen muss“, lautet das Credo.

Auch die Stadt selbst sehe sich bei diesem Thema in der Pflicht. Mit dem Fahrradparkhaus am Bahnhof habe sie bereits einen großen Beitrag für Pendler geleistet. Es gebe hier und da aber sicher noch Defizite mit Abstellplätzen für Fahrräder. „Wir werden uns bemühen, an allen städtischen Einrichtungen die Zahl der Fahrradabstellmöglichkeiten nach und nach zu erhöhen, wo es noch nötig ist“, versichert Frank Oltersdorf.

Mit großer Mehrheit beschloss das Stadtparlament auf Antrag von Grünen und SPD ein Konzept für ein Gründerzentrum. Damit sollen vorrangig Neugründungen und -ansiedlungen von kleinen und mittelständischen Unternehmen gefördert werden. Die CDU lehnte das mehrheitlich ab. Dafür scheiterte die CDU mit zwei Anträgen, die von den anderen Fraktionen nicht mitgetragen wurden.

Einmal ging es darum, mehr Parkplätze auf der Bernauer Straße zwischen Stralsunder und Sachsenhausener Straße zu schaffen, um damit auch dem weiteren Leerstand entgegenzuwirken. Die CDU wollte dafür sogar alte Bäume fällen lassen. Das wurde von SPD, Grünen und Linken auf Schärfste verurteilt. Leerstand ließe sich nicht mit mehr Parkplätzen lösen. Zum anderen wollte die CDU die Gehwege in der Neustadt überprüfen lassen, um dort alle Schäden schnell zu beseitigen. Das aber sei eine Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht, der die Stadt ohnehin nachkommen müsse, und zwar im gesamten Stadtgebiet und nicht nur in bestimmten Gegenden.