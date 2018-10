Dabergotzer Ortsdurchfahrt wird gesperrt

Brian Kehnscherper

Dabergotz (MOZ) Die Dabergotzer Ortsdurchfahrt wird während der Herbstferien voll gesperrt sein.

Wie der Landesbetrieb Straßenwesen am Donnerstag mitteilte, werden von nächstem Dienstag bis zum 3. November die Schächte der B 167 saniert. Autofahrer müssen große Umwege in Kauf nehmen. Die Umleitung führt über Gottberg, Werder und Walsleben. Änderungen für den Busverkehr werden über öffentliche Aushänge sowie die Internetseite der Ostprignitz-Ruppiner Personennahverkehrsgesellschaft www.orp-busse.de bekanntgegeben. Auch an vielen anderen Strecken in der Region gibt es Einschränkungen.