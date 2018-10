Benefizlauf mit neuem Rekordergebnis

Matthias Henke

Gransee (MOZ) Mit einem neuen Rekordergebnis an Spenden wurde der 14. Benefizlauf des Granseer Strittmatter-Gymnasiums abgeschlossen. Am Mittwoch wurde die Summe bekanntgeben, die die Schüler am 5. September erlaufen haben: 27278 Euro.

Die Spenden gehen wie in den Vorjahren an den Verein „Ärzte helfen“ und eine Klinik des Arbeiter-Samariter-Bundes in Gambia. Dr. Matthias Bormeister, Vorsitzender des Vereins „Ärzte helfen“ hatte das Ergebnis bereits am Vorabend mitgeteilt bekommen, war aber immer noch sichtlich bewegt. „Dass ihr immer eine noch Steigerung hinbekommt. Mir gehen langsam die Superlative aus“, sagte er an die Schüler gerichtet, nachdem Schulleiter Dr. Uwe Zietmann die Summe bekannt gegeben hatte. Im Sport spreche man mitunter von pulverisierten Rekorden, dass sei auch den Schülern in puncto Spenden gelungen, so Bormeister weiter. Die 25 000er-Marke – bei den zurückliegenden 13 Auflage noch nie erreicht – wurde mal als ambitioniertes Ziel angepeilt und wurde nun sogar deutlich übertroffen.

5 000 Euro der Summe steuerte etwa das Pharmaunternehmen Takeda aus Oranienburg für die Runden bei, die die Staffel von Landrat Ludger Weskamp (SPD) abspulte, 2 000 Euro Schauspieler Ronald Zerfeld, der den Verein „Ärzte helfen“ ebenfalls seit Jahren unterstützt und auch selbst am Benefizlauf teilnahm. Dazu kommen zahllose Einzelspenden.

Einen gewichtigen Anteil am Erfolg des Spendenlaufs der Gymnasiasten haben aber auch die Granseer Kita „Bärenwald“ sowie vier Grundschulen der Region, hob Schulleiter Zietmann hervor. Denn neben der Granseer Stadtschule und der Menzer Fontaneschule gingen auch Teams von Linden- beziehungsweise Havelland-Grundschule aus Zehdenick an den Start. 4 911 Euro erliefen die Mädchen und Jungen der Grundschulen und der Kita.

Kerstin Niendorf, Dezernentin für Bildung und Jugend im Landkreis Oberhavel, sprach ein Grußwort und brachte gleich ein Versprechen mit, nähmlich bei der kommenden Auflage im Spätsommer nächsten Jahres selbst mitzulaufen. Das sei ein durchaus ambitioniertes Unterfangen, denn „meine sportliche Identität hält sich in Grenzen“, gab sie zu.

Auch wenn das Engegament der Strittmatter-Schüler „fast zur Gewohnheit“ werde, sei es alles andere als gewöhnlich, lobte Christoph Köhler vom Verein „Ärzte helfen“. Er konnte den Jugendlichen auch bereits mitteilen, wofür das erlaufene Geld eingesetzt wird. Zu einem nicht unerheblichen Teil werde es für ein digitales Röntgengerät für den Gesichts- und Kieferbereich verwendet, das für die Klinik im gambischen Serrekunda angeschafft werden soll. Es wäre das erste seiner Art im ganzen Land.

Geehrt wurden bei dieser Gelegenheitauch die Ultra-Läufer, die beim Benefizlauf besonders viele Runden absolviert haben (siehe Infokasten) und jene Klassen, die bei dem Wettbewerb der Sportakademie Lindow die Nase vorn hatten. Auch die Kitakinder durften sich über ein Geschenk freuen.

In der Klinik des Arbeiter-Samariterbundes, die der Verein unterstützt, können, neben einer medizinischen Grundversorgung, auch kompliziertere Operationen durchgeführt werden. Daher habe diese Einrichtung eine besondere Bedeutung für die Region und über die Grenzen Gambias hinaus, heißt es seitens des Vereins. Die Klinik liegt im Herzen von Serrekunda, dem größten Ballungsraum Gambias. Damit sei sie direkt bei jenen Menschen, die Hilfe am dringendsten benötigen. Für die meisten Patienten sei die Klinik der einzige Anlaufpunkt um eine medizinische Behandlung zu erhalten. Da die Klinik nicht gewinnorientiert arbeitet, seien die Behandlungskosten auch für die Ärmsten bezahlbar. Pro Jahr werden bis zu 36 000 Patienten behandelt und mehr als 2 000 Kinder geboren. Im Rahmen von Ärztetransfers können Mediziner ihr Wissen und ihre Fähigkeiten im Hilfsprojekt einsetzen.

Weitere Informationen zu dem Projekt und dem Verein auf www.aerzte-helfen.net