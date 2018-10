Zehdenick verzichtet auf 300.000 Euro jährlich

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Wie sozialverträglich sind die neu kalkulierten Kita-Beiträge in der Stadt Zehdenick? Immerhin verzichtet die Havelstadt künftig auf Einnahmen in Höhe von rund 300 000 Euro, um Eltern zu entlasten.

Doch nicht alle Erziehungsberechtigten zahlen künftig auch weniger. Für einige ist die neue Satzung mit erheblichen Mehrausgaben verbunden. Entlastet werden vor allem untere Einkommensgruppen mit einem bereinigten Jahreseinkommen von unter 30 000 Euro. Teilweise reduziert sich ihr Beitrag um die Hälfte. Familie, die ein höheres Einkommen haben, müssen wohl drauf zahlen, und das nicht zu knapp, wie Eltern beim Vergleich aus alter und neuer Satzung errechnet haben. Mehraufwendungen pro Kind und Monat von 50 Euro seien keine Seltenheit. Da spiele es auch kaum eine Rolle, dass Frühstücks- und Vesperversorgung im Elternbeitrag enthalten sind. Kritik von Eltern gibt es auch am „bereinigten Jahreseinkommen“. Da würden pauschal lediglich 35 Prozent vom Bruttoentgelt abgezogen, die Summe entspreche aber in den meisten Fällen keineswegs dem Nettoeinkommen, das zur Berechnungsgrundlage herangezogen wird. Letztlich bleibe ihnen am Monatsende weniger zum Leben, weil ja das Bruttoentgelt in den meisten Fällen nicht angehoben werden. Die sogenannte Mittelschicht werde so stärker belastet als Eltern mit geringem Einkommen. Dass die neue Kitasatzung mit Nachteilen für mittlere und höhere Einkommen verbunden ist, darauf ist die Stadtverwaltung bei der Vorlage ihres Zahlenwerks am Dienstagabend im Sozialausschuss aber mit keinem Wort eingegangen. Sachbearbeiter Marco Kalmutzke trug die Neuerungen vor. Das bereinigte Jahreseinkommen, bis zu dem lediglich der Mindestbeitrag erhoben wird, sei von 12 000 auf mindestens 21 000 Euro erhöht worden. Darüber hinaus werde der Höchstbeitrag erst ab einem bereinigten Jahreseinkommen von 61 001 Euro statt bisher 32 001 fällig. „Somit wird ein Großteil der Familien, die ein für unsere Region charakteristisches Jahreseinkommen haben, entlastet“, heißt es dazu in der Beschlussvorlage. Mehr noch, ergänzte Fachbereichsleiterin Verena Rönsch: Die Beiträge seien zudem noch gedeckelt. Der Höchstbeitrag in den Beitragstabellen entspreche 70 Prozent des kalkulierten Höchstbeitrages.

Etwas in Verlegenheit brachte Marco Kalmutzke das große Lob von Ausschussmitglied Jana Seehausen (Bürger für Zehdenick), die die Fleißarbeit des Mitarbeiters hevor hob. Sie habe die Sitzungsvorlage von der ersten bis zur letzten Seite studiert – immerhin acht Seiten Text plus zehn Seiten Zahlenwerk. Um sicher zu sein, dass die neue Satzung nicht am Einspruch der Kommunalaufsicht scheitern wird, ließ die Stadtverwaltung sie dort vorab prüfen. Zahlreiche Veränderungen sind danach in den Entwurf eingearbeitet worden, so dass es jetzt nur noch ein Formsache sein dürfte, die Satzung nach dem Beschluss der Stadtverordneten genehmigen zu lassen.

Die neue Satzung soll dann am 1. Januar 2019 in Kraft treten. Zustimmung gab es auch aus den Reihen der SPD. Karl-Heinz Jünger als sachkundiger Einwohner der Sozialdemokraten: „Ich finde es positiv, die Elternbeiträge familienfreundlich zu gestalten.“ Er denke, dass die neue Gebühren die Stadt voranbringen werde. „Das Geld, das die Stadt zulegen wird, ist gut angelegt“, so Jünger. Am Ende stimmten alle Ausschussmitglieder für die neue Satzung, die endgültig am 8. November beschlossen werden soll, und zwar zunächst vom Hauptausschuss und unmittelbar danach von der Stadtverordnetenversammlung.