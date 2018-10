Wittstock lässt 50 000 Blumen extra blühen

Christian Schönberg

Wittstock (MOZ) Ganz schön harte Arbeit ist derzeit das Pflanzen – und das kann man ruhig wörtlich nehmen. Denn die monatelange Trockenheit hat die Erde auf dem Gelände am Wittstocker Dosseteich fest wie Felsen werden lassen. Das war nicht günstig für die Pläne des städtischen Bauhofs, den Boden mit 50 000 Blumenzwiebeln zu bestücken.

Doch die Feuerwehr half. Zweimal rückte sie an, um das Gelände zu benässen. Jetzt ist es auch für die Jugendlichen leicht, die Aktion der Stadt zu unterstützen. Beide weiterführenden Schulen – das städtische Gymnasium und die Dr. Wilhelm-Polthier-Oberschule – machen mit. Am sonnigen Mittwochnachmittag waren es die Neuntklässler der Oberschule, die ihre Eimer mit Tulpen- und Osterglockenzwiebeln befüllten, den Spaten in die Hand nahmen, Löcher aufgruben und die Knollen in die locker gewordene Erde taten.

Eigentlich gehört die Fläche zwischen Stadtmauer und Dosseteich nicht zum Gelände der Gartenschau. Aber sie ist das, was die vielen tausend Besucher im kommenden Jahr als erstes sehen werden, wenn sie ankommen. Denn sie befindet sich direkt am Eingangsbereich gegenüber der Touristinfo, die im ehemaligen Feuerwehrdepot untergekommen ist.

„Im Juni haben wir bei einer Begehung festgestellt, dass auch diese Fläche verschönert werden muss“, sagte Stadtsprecher Jean Dibbert am Mittwoch. Es seien deshalb schon Büsche und krankes Gehölz weggenommen worden. „Das hatte auch mit den Schäden zu tun, die der Sturm Xavier voriges Jahr angerichtet hatte“, so Dibbert. „Der Dosseteich und seine Umgebung sind eben auch ein Aushängeschild für die Stadt.“

Die Pflanzaktion mit den Polthierschülern wirkte nur auf den ersten Blick etwas vogelwild. Überall waren die unermüdlichen Schüler damit beschäftigt, die Zwiebeln in die Erde zu bringen. Aber laut Kerstin Braun vom Organisationsteam sind die Flächen so abgesteckt worden, dass sich ein klares gelbes Band voller Osterglocken ergeben wird und an den Seiten eine bunte Vielfalt an allen erdenklichen Tulpen. Nur eines fehlt dafür bis zum Frühjahr dann noch: reichlich Regen von oben. Die Feuerwehr kann ja nicht immer wässern kommen.