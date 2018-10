Keltischer Soul und freche deutsche Texte

Anja Hamm

Wittstock (MOZ) Freddie K., die Sängerin mit den langen roten Haaren, stellt am 25. Oktober in der Wittstocker Heilig-Geist-Kirche ihr neues Album „Sonnenweg“ vor.

Sie wird begleitet von Harfe, Piano und Bass. Ihre Musik und Texte stehen in der Tradition alter nordischer Musik. Freddie K. selbst nennt ihren Stil keltischen Soul. Soul im weitesten Sinne, mit Anleihen aus Klassik und Pop. Auch der Einfluss amerikanischer Gospelmusik, den sie aus ihrer Schulzeit in Atlanta mitbrachte, ist unverkennbar. Neben dem „Sonnenweg“ wird Freddie K. auch einige ihrer neuen deutschen Songs vorstellen. Für einen lediglich von Balladen bestimmten Abend ist ihr Vergnügen an frechen Texten schließlich viel zu groß. „Schilder einer Ausstellung“ hat sie den Konzertabend überschrieben, in Anlehnung an den russischen Komponisten Mussorgsky.

Der Eintritt ist frei, eine Spende willkommen. Heilig-Geist-Kirche, Heiligegeiststraße 1, Wittstock. Infos: coinneal.com sowie auf Youtube, #Freddie K. Celtic Soul.