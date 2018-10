Es geht um Vertrauen

Frankfurt (Oder) (MOZ) Niemand geht wirklich gern zum Zahnarzt. Das ist bei Kindern nicht anders als bei Erwachsenen. Der Zahnreport der Barmer lässt einen etwas ratlos zurück, wenn davon die Rede ist, dass im Vergleich zu 2010 weniger Zähne gezogen und Wurzeln behandelt werden mussten, die Brandenburger aber trotz dieses Trends häufiger Zahnschmerzen haben als im Bundesdurchschnitt.

Dass Eltern mit Kleinkindern aber Früherkennungsuntersuchungen versäumen, stimmt nachdenklich. Denn in Kindertagesstätten und Schulen wird nicht nur am Tag der Zahngesundheit äußerst penibel auf Mundhygiene geachtet und der Nachwuchs spielerisch darauf vorbereitet, was ihn in der Praxis des Dentologen erwartet.

Wer Früherkennungsuntersuchungen ausblendet, muss sich nicht wundern, dass der mit Spritze und Bohrer „bewaffnete“ Arzt schnell zum Feindbild der Kinder wird und ihnen Angst macht. Den (Zahn)-Arzt, dem die Kinder vertrauen, sollte man nicht erst bei Schmerzen aufsuchen.