Staffelstabübergabe an Viadrina

Dietrich Schröder

Frankfurt (Oder) (MOZ) „In Zeiten, in denen sich Politiker und Regierungen in Europa uneinig sind, braucht es Frauen und Männer, die die Zusammenarbeit aufrecht erhalten.“ Mit diesen optimistischen und gleichermaßen tatkräftigen Worten begründete die neue Präsidentin der Frankfurter Europa-Universität, Julia von Blumenthal, am Donnerstagnachmittag ihre Ansprüche an ihre künftig Arbeit.

Der öffentliche Festakt, der anlässlich ihrer Amtsübernahme stattfand, war von zahlreichen Gästen und erwartungsvollen Reden geprägt. Auch die früheren Viadrina-Präsidenten Gesine Schwan, Gunter Pleuger und Alexander Wöll hatten sich eingefunden. Der Wirtschaftswissenschaftler Stephan Kudert, der die Universität seit Januar geführt hatte, stellte seine Nachfolgerin als „kluge, kenntnisreiche und menschliche Persönlichkeit vor“, deren Tatendrang er schon in den Wochen des Übergangs verspürt habe.

Am Vormittag war am Collegium Polonicum in Słubice, das die Viadrina gemeinsam mit der Posener Adam-Mickiewicz-Universität betreibt, das neue Akademische Jahr eröffnet worden. Der Posener Rektor Andrzej Lesicki betonte das große Interesse seiner Uni am Aufbau einer „Neuen Europäischen Schule für Digitale Studien“, die beide Hochschulen gemeinsam gründen wollen.

Die Brandenburger Wissenschaftsstaatssekretärin Ulrike Gutheil bestärkte beide Unis, den Weg zur gemeinsamen Europäischen Hochschule zu gehen, auch wenn dieser noch weit sei. Frankfurts Oberbürgermeister René Wilke (Linke) betonte, dass sich Stadt und Uni gemeinsam entwickeln wollen. Und der Vorsitzende des Viadrina-Stiftungsrates, Klaus Dicke, sagte zur neuen Präsidentin: „Wir freuen uns, dass Sie da sind!“