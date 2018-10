Start für Millionenprojekt an der Gentzschule

Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Der Siegerentwurf des Wettbewerbs, den die Stadt Neuruppin zum Umbau der Wilhelm-Gentz-Schule ausgeschrieben hat, wurde am Dienstagabend vorgestellt. Nun muss laut Baudezernent Arne Krohn mit Hochdruck an der Planung gearbeitet werden.

In der Finanzplanung der Fontanestadt sind bis 2023 rund zehn Millionen Euro für das Projekt vorgesehen. Die muss Neuruppin aber nicht allein stemmen. Bislang wird darauf gesetzt, dass etwa die Hälfte der Kosten mit Fördermitteln abgedeckt werden kann.

Mit dieser Investition soll aus der Einrichtung, die 1972 im Typ Erfurt erbaut wurde, die modernste Grundschule Neuruppins werden. Die Gebäudehülle, die Zuschnitte der Klassenräume, die Erschließung und die soziale Infrastruktur erfüllten die Ansprüche an gesundes Lernen und Spielen aber nicht mehr. Im Zuge der Umgestaltung wird nicht nur die Schule komplett verändert, sondern auch gleich die daneben gelegene Turnhalle abgerissen und durch einen Nachfolger ersetzt, der direkt in den Schulkörper integriert ist. Dazu wird auch ein Teil der bisherigen Schule weggerissen. Der bestehende Riegel, der zum Schulhof zeigt, wird ins neue Gebäude integriert und um einen weiteren viergeschossigen Bau entlang der Gerhart-Hauptmann-Straße ergänzt. Dahinter entsteht die Turnhalle. Der Umbau soll es der Schule ermöglichen, ihr Konzept umzusetzen, das unter anderem Lerninseln vorsieht. Auch diese sind in den eingereichten Entwürfen berücksichtigt worden.

Mit der Entscheidung im Wettbewerb ist die Grundlage für die anstehende Sanierung geschaffen worden, die 2023 abgeschlossen sein soll. Jetzt muss zuerst der Entwurf weiter konkretisiert werden. Dazu werden Arbeitstreffen der Neuruppiner Planer mit dem Berliner Architektenbüro, das den Wettbewerb gewonnen hat, geführt werden. „Wenn wir wirklich Mitte 2020 anfangen wollen zu bauen, müssen wir jetzt mit Hochdruck in die Planung einsteigen“, sagte Baudezernent Krohn am Dienstag.