Berlin (MOZ) Es ist immer wieder das gleiche Spiel mit der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO): Sie verunsichert Unternehmen landauf, landab. Diese wissen nicht mehr, was noch erlaubt ist und was nicht mit den Daten ihrer Kunden und Angestellten. In den meisten Fällen sind die Sorgen jedoch unbegründet. Die immer wieder genannten Millionenstrafen liegen in weiter Ferne. Datenschützer betonen stets: Sie sind ein letztes Mittel.

Das Problem mit der DSGVO ist: Das europäische Parlament hat die Verordnung viel zu unverständlich formuliert. Das liegt an der immensen Lobbyarbeit, die seinerzeit betrieben wurde. Tausende Änderungsanträge verkomplizierten das Gesetzeswerk unnötig. Das führte dazu, dass Rechtsabteilungen in ganz Deutschland sich tagtäglich fragen, wie das EU-Recht denn eigentlich zu verstehen ist.

Dabei richtet sich die DSGVO gar nicht gegen kleinere und mittelständische Unternehmen. Sie ist eine wichtige Waffe im Kampf um das Recht auf informationelle Selbstbestimmung mit jenen, die auf den Datenschutz ihrer Kunden pfeifen. Google ist der Gegner, nicht die Bäckerei um die Ecke. Mit überzogener Kritik an der Verordnung sollte man deswegen behutsam umgehen.