Granate detoniert im Wandlitzsee

Sieht gewaltig aus: Mit einem 400-Millimeter-Teleobjektiv wurde diese eineinhalb Meter hohe Granatendetonation fotografiert, die am Donnerstag vom Ufer des Wandlitzsees aus beobachtet werden konnte. Die Fische im See wurden übrigens durch eine harmlose Vorexplosion vorgewarnt. © Foto: Sergej Scheibe

Hans Still

Wandlitz (MOZ) Feuerwerker des Munitionsentsorgungsdienstes haben am Donnerstag im Wandlitzsee eine Granate mit russischem Zünder zur Explosion gebracht. Für kurze Zeit wurde die Ruhe im Ort durch die Detonation unterbrochen.

Es war kurz nach 9.30 Uhr, als die russische Granate weitab vom Ufer des Wandlitzsees kontrolliert gesprengt wurde. Zuvor hatten Mitarbeiter des Wandlitzer Ordnungsamtes sowie Polizisten das Areal weiträumig abgesperrt. Weder Bewohner der Seniorenresidenz noch Gäste der Jugendherberge kamen so in Gefahr. Wer das kleine Spektakel sehen wollte, konnte dies vom Strandbad aus beobachten. Zirka eineinhalb Meter hoch schoss die Fontäne aus dem See, Momente später war auch der Knall zu hören. „Wir haben die Fontäne auch nicht gesehen, denn natürlich bringen wir uns rechtzeitig in Sicherheit“, berichtete hinterher Jens Simon vom Munitionsbergungsdienst der Landespolizei.

Unter seiner Obhut steht die Bergungsaktion im Wandlitzsee, die nun schon seit August dafür sorgt, dass der Uferbereich hinter der Jugendherberge für Fußgänger und sonstige Gäste gesperrt bleibt. Das wird vermutlich auch über den Winter so bleiben, denn die eigentlich bis heute geplante Untersuchung steht vor einer weiteren Verlängerung. „Das Problem liegt gar nicht bei der Munition, sondern eher beim Müll und den vielen Schrott, den wir finden. Wenn die Sonde Metall anzeigt, dann wissen die Taucher nicht, ist das harmloses Eisen oder eventuell eine russische Granate“, beschreibt Simon die Schwierigkeiten der aus Nordvorpommern stammenden Taucher. Sie verfügen über eine Spezialausbildung als Feuerwerker und wissen somit genau, wie mit den gefährlichen Hinterlassenschaften der vergangenen Kriege umzugehen ist. „Wir liegen maximal bei einem Drittel der Fläche“, rechnet Simon den Fortschritt der Sucharbeit auf. 50 Meter breit ist der Streifen am Ufer, ins Wasser rangt der Abschnitt bis zu einer Tiefe von 1,50 Metern.

Durchaus beeindruckend liest sich die bisherige Bilanz der Munitionsberger. 51 Hand- und Gewehrgranaten, 449 Gewehrpatronen sowie vier Zwei-Zentimeter-Granaten wurden gefunden. Zudem tauchten Waffenteile und Granatbruchstücke auf. Am Ende der mit Bauzäunen abgegrenzten Taucherbasis lagert unter einer Plane ein beachtlicher Haufen Schrott. Alte Topfdeckel, rostiger Flachstahl und verbogene Achsen und andere, längst nicht mehr erkennbare Eisenteile wurden vom Grund des Sees geborgen. Demnächst wird wohl wieder ein Transporter vorfahren, um das Material abzufahren. „Es ist schon unser zweiter Berg“, merkt Simon dazu an.

Für die Taucher ging es nach der Sprengung wieder in den Arbeitsalltag über. Schnell waren die Anzüge übergezogen, um ins zirka zwölf Grad kalte Wasser zu steigen. Anhand einer gespannten Schnur arbeiten zwei Taucher aufeinander zu, indem sie mit den Sonden den Seegrund absuchen und bei entsprechenden Signalen nach den Ursachen suchen. Das Fiepen ihrer Sonden erinnert dabei an die Geräuschkulisse von R2D2, gemeint ist der kleine Droide aus Star Wars.

Angesichts der mittlerweile kühlen Nächte ändern sich für die Taucher mit jedem Tag die Arbeitsbedingungen. „Im Sommer wurden wir ja oft wegen unseres Strandlagers beneidet. Aber ich möchte mal sehen, ob unsere Arbeit im Spätherbst und im Winter immer noch so angenehm wirkt“, kommentiert einer der Froschmänner die kleinen Witze, die sie in Wandlitz schon zu hören bekamen. Selbst bei leichtem Eis steigen die Taucher in den Wandlitzsee.