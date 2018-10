Geschäftsabschlüsse im Minutentakt

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Geld fließt nicht. Und doch sind die Geschäfte bares Geld wert. Am Ende sind es 32 Vereinbarungen. Die Händler, Unternehmen wie Vereine, zeigen sich zufrieden, stoßen auf die Abschlüsse an, darunter die „Handelskönige“ Kafi und „Nordlicht“. Am Mittwoch erlebte „Tatkräftig Handeln“ seine vierte Auflage.

Suche Hilfe bei Erdarbeiten, biete Betriebsführung. Suche Unterstützung beim Erstellen der Webseite, biete Koch-Workshop. So oder so ähnlich hieß es am Mittwochabend beim Engagement-Marktplatz „Tatkräftig Handeln“ im Familiengarten vielfach. Sowohl Barnimer Unternehmen wie auch hiesige Vereine, Einrichtungen und Initiativen waren auf der Suche. Und hatten gleichzeitig – neben den Anfragen – diverse Angebote im Gepäck, Engagement. Leistung (oder Ware) gegen Leistung. So der Deal und das Konzept der inzwischen deutschlandweit etablierten Plattform.

„Wir benötigen Hilfe für unseren Spielplatz“ war auf einer großen Sonnenblume aus Pappe zu lesen. Pia Karig und ihre Kolleginnen von „Nordlicht“, mit bunten Strohhüten auf dem Kopf, warben unter der Händlerschaft für ihr Projekt und um Partner. Und den ersten hatten sie sogleich, nur wenige Minuten nach Eröffnung der Börse, gefunden. In Ilona Glawion von der Firma Metallbau Glawion aus Eberswalde. Schnell wurde man sich handelseinig. Der Betrieb spendiert Kopfhörer, die die Kinder etwa für die Hausaufgabenerledigung benötigen, und Holzlasur für Spielgeräte. Als Gegenleistung erhält das Unternehmen vom Verein eine Frühjahrsdekoration für den Mitarbeiter-Aufenthaltsraum. „Maklerin“ Helga Thomé notierte und „Notar“ Lutz Graupner bestätigte den Abschluss. Perfekt. Weiter ging’s.

Ruck, zuck kamen auch Andreas Timm und Steffen Scheumann von der Initiative Neuer Blumenplatz sowie Nicole Arndt, Inhaberin des Floristikladens „Gänseblümchen“, ins Geschäft. Die Unternehmerin sorgt auf der Fläche für eine Winterdeko, „Schortie“ Scheumann spielt dafür zur Adventsausstellung bei Arndt am 24. November Weihnachtslieder.

Übers ganze Gesicht strahlte Waheed Mukhtar von der Kricket-Abteilung des SV Motor. Seine Suche nach Partnern zur Gestaltung eines Logos und von T-Shirts war ebenfalls erfolgreich. Er freute sich über Vereinbarungen mit Theos Gym und dem Tanzhaus Eberswalde. Steffi Wienke verhandelte für die Suppenküche mit Kafi. Baumaterial gegen Catering. Sören von Billerbeck vom Barnimer Brauhaus (Niederfinow) war in Verhandlungen vertieft. Später erklärte er: „Das ist eine schöne Sache.“ Nicht nur wegen der Vereinbarungen, man komme ins Gespräch, lerne andere Unternehmen und auch Projekte kennen. Das Bierhaus ist bekanntlich erst vor einem Vierteljahr an den Start gegangen. Ganz entspannt gab sich auch Torsten Pelikan vom Naturkostladen Globus. „Ich bin für vieles offen, lasse mich inspirieren“, sagte er während eines Gespräches mit dem Klimaschutzprojekt „Transition Thrive“. Globus sei von Anfang an dabei. Dank „Engagement-Marktplatz“ habe sein Geschäft seinerzeit den Umzug mit dem „Speicher“ völlig unkompliziert realisiert, erinnerte er sich. Daneben schätze er vor allem die Kontaktpflege. Karl-Dietrich Laffin vom „Finower Wasserturm“ bedauerte indes, dass handwerklich ausgerichtete Firmen fehlen.

Gleichwohl: Am Ende des Handelstages bzw. -abends standen 32 Abschlüsse zu Buche, zeigte sich auch Katja Schmidt von der veranstaltenden Bürgerstiftung Barnim-Uckermark zufrieden. Dezernent Jan König hatte vorab schon den ideellen Mehrwert gepriesen. Das Knüpfen von Kontakten, den Aufbau von Netzwerken. Ein Wert, der eben nicht in Euro zu beziffern ist.