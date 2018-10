Einwanderer aus Amerika breitet sich aus

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde/Wriezen (MOZ) Ungefährlich, aber lästig kann die amerikanische Kiefernwanze sein. Der Einwanderer kam 2006 mit Handelsgütern über den „großen Teich“ und breitet sich seitdem aus. „Ende September fiel mir an einer Hauswand in Wriezen erstmals eine mir unbekannte Wanze auf“, berichtete Manfred Kleße, Insektenkundler des Nabu aus Wriezen. „Meine Recherchen ergaben, dass es sich um die amerikanische Kiefernwanze mit dem wissenschaftlichen Namen Leptoglossus occidentalis handelte“, so der Insektenkundler. Die bis zu zwei Zentimeter lange Art sei dunkel gefärbt. „Charakteristisch sind die Hinterbeine größer und kräftiger ausgebildet als die anderen Beine.“ Die Unterschenkel seien wie ein Ruder verbreitert, so Kleße. Diese Wanzen seien an Nadelbäume gebunden, an deren Samen und Blüten sie saugen. Jetzt suchen die Tiere Plätze zum Überwintern und dringen daher in Gebäude ein. Deshalb seien sie vermehrt in der Kretschmann-Oberschule in Bad Freienwalde anzutreffen. Sie liegt am Waldrand. Die Tiere seien völlig ungefährlich, beißen oder stechen nicht. Negativ fallen sie nur durch Stinkdrüsen auf. Treten sie in großer Zahl auf, rät Kleße, sie einzufangen und zu beseitigen.