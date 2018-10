Siebtklässler schöpfen Papier

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) 26 Siebtklässler der Erna-und-Kurt-Kretschmann-Oberschule haben am Donnerstag im Haus der Naturpflege Papier geschöpft. Mit der Aktion warnte Angelika Krumm vom Schwedter Umweltschutzverein Robin Wood vor der Papierverschwendung in Deutschland.

„Die Deutschen sind spitze beim Verbrauch von Papier“, sagte Angelika Krumm am Donnerstag im Haus der Naturpflege in Bad Freienwalde vor den Schülern. Übertroffen werden sie nur von Belgien und Luxemburg, die wegen des Sitzes der Europäischen Union und der vielen Banken so viel Papier verbrauchen. Der Papier-Hunger der Deutschen verschlinge pro Tag und Kopf 500 Gramm Holz, ergänzte Angelika Krumm. In Indonesien liege der tägliche Verbrauch bei 70 Gramm, in Afrika. bei 25 Gramm. Hygiene-Papier lande zudem im Abfluss oder im Müll und nicht beim Altpapier.

Der für die Papierherstellung erforderliche Zellstoff werde aus Holz gewonnen, so Angelika Krumm. Dies komme nicht aus heimischen Wäldern, sondern aus Urwäldern. Bei den Deutschen sei vor allem der Verbrauch an Hygienepapier und Verpackungen Grund für den Anstieg. Viele Konsumgüter seien doppelt verpackt. Zudem kaufen viele Menschen immer öfter im Internet ein. Die per Versand verschickte Ware sei aufwendig in Kartons verpackt.

„Weniger Papier benutzen ganz ohne Mangel ist möglich.“ Davon ist Angelika Krumm überzeugt und weiß: „Zwar sammeln wir Altpapier in großen Mengen, doch die Produkte daraus werden zu wenig benutzt, obwohl sich das Angebot im Handel verbessert hat.“ Dieses Bewusstsein wolle sie den Schülern in ihren Workshops vermitteln.

Während Angelika Krumm den Siebtklässlern ihre Botschaft schilderte, übernahm Corinna Gerber vom Haus der Naturpflege auf der Terrasse den praktischen Teil. „Aus Altpapier kann man sieben Mal neue Zeitungen herstellen“, versicherte sie.

Sie hatte Papierschnipsel in Wasser eingeweicht und mit einem Stabmixer in einem Eimer zu einem grauen Brei vermischt. Den schüttete sie unter den Augen der staunenden Schüler auf ein rechteckiges mit Holzrahmen eingefasstes Sieb und drückte mit einem großen Schwamm das Wasser heraus. Dann nahm sie das Papier aus dem Rahmen und hängte es auf eine Wäscheleine. Dann durften die Schüler es ihr nachtun. Um das Papier einfärben zu kännen, hatte sie aus farbigen Schnellheftern auf die gleiche Weise Papierbrei hergestellt, der aber nicht grau, sondern gelb, rot, orange, blau und grün war. Mit dem farbigen Brei verzierten die Schüler das graue Papier. „Ich finde das Projekt sehr spannend, weil ich so etwas zum ersten Mal mache“, sagte Jason (12) aus Bad Freienwalde. „Ich freue mich darauf, selbst Papier schöpfen zu dürfen.“

„Wir haben dieses Projekt zum ersten mal bei uns und werden es mit Sicherheit wiederholen“, sagte Brigitte Kaiser, Vorsitzende des Fördervereins Haus der Naturpflege. Zwei Workshops am Dienstag und am Donnerstag kamen Oberschülern zugute.